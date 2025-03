Dokumenty z KAS pierwotnie trafiły do analizy w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej. Były to efekty kontroli, którą inspektorzy skarbówki prowadzili od lata ubiegłego roku w Polskim Komitecie Olimpijskim, Polskim Związku Koszykówki i kilku powiązanych spółkach. I to właśnie w trakcie tej kontroli inspektorzy wykryli, że między PKOL a m.in. specjalnie utworzoną spółką do prowadzenia w siedzibie związku ekskluzywnej restauracji Olympic Sky dochodziło do obrotu "fikcyjnymi fakturami". Kwota nieprawidłowości ma przekraczać 10 milionów złotych. To oznacza, że prezesowi PKOl może grozić nawet kara do 25 lat więzienia.