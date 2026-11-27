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3 listopada. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mateusz Morawiecki ostentacyjnie mija Jarosława Kaczyńskiego, nie witając się z nim. Kilka dni wcześniej, w samym środku kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ignoruje wezwanie prezesa PiS, który podczas przemówienia przed siedzibą Trybunału zaprasza go do siebie. Słowa Kaczyńskiego "Mateusz, jedność to jedność" pozostają bez reakcji.

Tydzień później, podczas Marszu Niepodległości, Kaczyński zapowiada, że "będzie działał w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista prawicy nie tylko do Senatu (...), tylko także do Sejmu". Kilka godzin później Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, publikuje zdjęcie baneru z hasłem "reset" i przekreślonymi wizerunkami Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Do tego dochodzi Grzegorz Braun, który w ostatnim czasie chętnie publikuje wspólne zdjęcia z czołowymi politykami prawicy.

- Będziemy tam obserwować istny gejzer. Będą wybuchy, łagodzenia, kłótnie, miłości. Wszystko jeszcze przed nami, bo oni po prostu będą szukali najlepszego dla siebie scenariusza - komentuje jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej.

Co może z tego wyniknąć?