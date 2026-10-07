Polska Rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko poderwało myśliwce Oprac. Justyna Sochacka |

Rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko poderwało myśliwce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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O akcji lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie przed godziną 6 rano. Około godziny 6.30 DORSZ podało, że operowanie lotnictwa, związane z uderzeniami Rosji na Ukrainę, zostało zakończone.

Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.



Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/M47fBoZCxg — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 7, 2026 Rozwiń

Rosyjski atak na Ukrainę

Przed zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę ostrzegał prezydent Wołodymyr Zełenski.

W środę nad ranem Rosja przeprowadziła atak na Kijów, uszkadzając budynki i magazyny w różnych częściach miasta - poinformował na Telegramie mer Witalij Kliczko. Są doniesienia o ofiarach.

W wyniku nalotu na położone w południowo-wschodniej części kraju miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.