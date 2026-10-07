Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko poderwało myśliwce

|
Polski F-16
Rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko poderwało myśliwce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W środę nad ranem polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało po zakończonych działaniach, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

O akcji lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie przed godziną 6 rano. Około godziny 6.30 DORSZ podało, że operowanie lotnictwa, związane z uderzeniami Rosji na Ukrainę, zostało zakończone.

Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Rosyjski atak na Ukrainę

Przed zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę ostrzegał prezydent Wołodymyr Zełenski.

W środę nad ranem Rosja przeprowadziła atak na Kijów, uszkadzając budynki i magazyny w różnych częściach miasta - poinformował na Telegramie mer Witalij Kliczko. Są doniesienia o ofiarach.

W wyniku nalotu na położone w południowo-wschodniej części kraju miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
WojskosamolotyRosjaUkraina
Czytaj także:
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Ostry spór na linii PiS - Mateusz Morawiecki
Polska
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Atak Rosji na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Kijowie
Świat
swiatekGettyImages-2298398508
Rywalka rozbita. Genialny set Świątek
RELACJA
Zaginiony Mariusz Klimkowski
Kamery nagrały Mariusza, potem ślad się urywa
Martyna Sokołowska
Podczas protestu w Paryżu doszło do starć z policją
"Najwyższa cena, jaką system szkolnictwa zapłacił od dziesięcioleci"
Świat
Zabudowa Portu Praskiego na wizualizacjach
Port Praski będzie rósł przez lata. Najpierw 1270 mieszkań, później wieżowce
Dariusz Gałązka
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra
Zawiadomienie w sprawie Święczkowskiego. "Materiał analizowałem bardzo długo"
Polska
Miasteczko Cambrils w Katalonii po ulewie
"Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii
METEO
Wyrzucał dowody przez okno, został zatrzymany
Matka rozmawiała z policją, syn wyrzucał dowody przez okno
WARSZAWA
Warszawa, wieżowce, biurowce, centrum Warszawy, panorama Warszawy
Bank Światowy podnosi prognozy dla Polski
BIZNES
imageTitle
Wielki ostatni mecz Messiego
EUROSPORT
Lotto
Wysyp wygranych w Lotto. Kumulacja rozbita
BIZNES
imageTitle
Pożartowali. Później cieszył się tylko Lewandowski
EUROSPORT
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Tu warunki na drogach są trudne
METEO
Christa Pike
Christa Pike "odzyskała przytomność" po nieudanej egzekucji
Świat
36 min
mroz gorgon rozmowa cnb
Premiera"Płacę cenę, jakiej żaden bandyta w tym kraju nie zapłacił"
Czarno na białym
Do katastrofy samolotu Germanwings doszło 2 marca 2015 roku
Sąd oddalił pozew bliskich ofiar katastrofy samolotu Germanwings
Świat
Orlen
Zatrzymania w Orlenie, ataki Moskwy, Nobel z fizyki
najważniejsze informacje
59 Wieczór wspomnień poświęcony ofiarom wydarzeń z 7 października na festiwalu Nova
Przeżyli. "To rzeczy, które zwykle widzi się w horrorach. Ja widziałem je na własne oczy"
Monika Winiarska
Skydance
Paramount Skydance i WBD łączą się. Powstaje Skydance
Polska
imageTitle
Ronaldo przerwał milczenie. "Przepraszam, ale..."
EUROSPORT
imageTitle
Chorwacja wstała z kolan po klęsce. Mistrzów świata uratował superrezerwowy
EUROSPORT
Kierujący motorowerem został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał motorowerem. Wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty
WARSZAWA
imageTitle
Tajemnica zamkniętego sektora na stadionie Legii. "Pogubiłem się"
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce
BIZNES
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
METEO
Monika Rosa i Urszula Pasławska
Pasławska ma propozycję dla Mentzena. "Ale tam nie można pajacować"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
"Najnowsze dane" z Ukrainy. Wiadomo, co planuje Rosja
Świat
Łukasz Gibała
"To zaleta, jeśli ktoś idzie do polityki i już wcześniej się dorobił"
WYBORY W KRAKOWIE
Otwock dostał pozwolenie na budowę schroniska, stracił dofinansowanie i wykonawcę
Miało być nowoczesne schronisko. Dostali pozwolenie na budowę, ale zostali bez pieniędzy
Alicja Glinianowicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica