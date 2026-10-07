Rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko poderwało myśliwce
O akcji lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie przed godziną 6 rano. Około godziny 6.30 DORSZ podało, że operowanie lotnictwa, związane z uderzeniami Rosji na Ukrainę, zostało zakończone.
Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
"Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.
Rosyjski atak na Ukrainę
Przed zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę ostrzegał prezydent Wołodymyr Zełenski.
W środę nad ranem Rosja przeprowadziła atak na Kijów, uszkadzając budynki i magazyny w różnych częściach miasta - poinformował na Telegramie mer Witalij Kliczko. Są doniesienia o ofiarach.
W wyniku nalotu na położone w południowo-wschodniej części kraju miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.