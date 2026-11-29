Rosja atakuje Ukrainę. Wysłano alert RCB
W niedzielę około godziny 19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu. "Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść komunikatu.
Alert wysłano do mieszkańców części województwa lubelskiego, chodzi o powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski oraz biłgorajski.
Ostrzeżenie dotyczy również wybranych powiatów na terenie województwa podkarpackiego: dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński oraz bieszczadzki.
Dowództwo Operacyjne: działania mają charakter prewencyjny
"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono (...) niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - poinformowało z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Zapewniono, że działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności rejonów przyległych do zagrożonych obszarów.