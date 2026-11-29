Polska Rosja atakuje Ukrainę. Wysłano alert RCB Kamila Grenczyn |

Kierwiński o alertach RCB. "W sytuacjach skrajnych mogą decydować o tym, czy zdążycie się ukryć" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W niedzielę około godziny 19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu. "Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść komunikatu.

Alert wysłano do mieszkańców części województwa lubelskiego, chodzi o powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski oraz biłgorajski.

Ostrzeżenie dotyczy również wybranych powiatów na terenie województwa podkarpackiego: dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński oraz bieszczadzki.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️- aktualizacja



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa:

- lubelskiego -… https://t.co/O2pOaVpSGI pic.twitter.com/g6b3simDaO — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 29, 2026 Rozwiń

Dowództwo Operacyjne: działania mają charakter prewencyjny

"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono (...) niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - poinformowało z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zapewniono, że działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności rejonów przyległych do zagrożonych obszarów.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej… pic.twitter.com/6LPOn2feCu — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 29, 2026 Rozwiń