Polska Atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB odwołany Kamila Grenczyn |

Alert RCB dla części województwa lubelskiego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę (24.11.2026 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Alert RCB został wysłany we wtorek około godziny 16. "Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

Ostrzeżenie zostało wysłane do mieszkańców części województwa lubelskiego, obejmującej powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski i biłgorajski oraz miasta Chełm i Zamość.

Odwołano je po około 20 minutach. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - podano w komunikacie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty:… pic.twitter.com/UucW7TtfzW — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 24, 2026 Rozwiń

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Poprzedni alert RCB. Naruszono polską przestrzeń powietrzną

Poprzedni alert o zagrożeniu został ogłoszony w poniedziałek późnym wieczorem. "Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - podano w treści komunikatu, który został wysłany do mieszkańców cześci województwa lubelskiego.

Następnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Według DORSZ wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu, ale ostatecznie do zestrzelenia nie doszło.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjski dron nad Polską. Wojsko o szczegółach

Rzecznik DORSZ pułkownik Jacek Goryszewski mówił we wtorek w rozmowie z reporterem TVN24, że do naruszenia polskiej przestrzeni doszło przed godziną 23. Dodał, że obiekt, który w nią wleciał, "był obserwowany już po stronie ukraińskiej".