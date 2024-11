Reportaże "Czarno na białym" na dużym ekranie i dyskusja z reporterami

W sobotę w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbył się pokaz trzech reportaży z programu TVN24 "Czarno na białym". Później odbyła się dyskusja z autorami materiałów. Tematem przewodnim wieczoru było "dziennikarstwo w czasach propagandy". - Możemy usłyszeć od tych, którzy oglądają nasze reportaże, jak je odbierają, co im odpowiada, co im nie odpowiada, jak w nich to rezonuje. To jest zawsze bezcenne - mówił reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski.

Tematem przewodnim wieczoru z reporterami "Czarno na białym" było "dziennikarstwo w czasach propagandy". To właśnie z mechanizmami powstawania propagandy w mediach publicznych związane były trzy prezentowane reportaże.

- Myślę, że jest to świetna okazja, żeby spotkać się z autorami, reportażystami najlepszego programu reportażowego w Polsce, jakim jest "Czarno na białym". Jest to też możliwość, żeby bezpośrednio spotkać się z autorami, z dziennikarzami, zadać pytanie, porozmawiać - mówił wydawca "Czarno na białym" Łukasz Mojsiewicz.

Autor prezentowanego w Bydgoszczy reportażu "Kopalnia propagandy" Artur Zakrzewski mówił, że "po raz pierwszy mógł zaobserwować, jak reagują na poszczególne wątki w materiale widzowie". - My nie widzimy swoich widzów, gdy przygotowujemy materiały dla nich. Tutaj będziemy mogli to bezpośrednio i na żywo obserwować - powiedział dziennikarz.

Radomir Czarnecki - autor materiału "Nic za darmo" mówił, że spotkanie dało możliwość do poznania opinii widzów. - Tak naprawdę dla nas to jest największa wartość - poczuć to, że robimy to dla was, dla naszych widzów i to niejako w waszym imieniu patrzymy tej władzy na ręce. Chcemy usłyszeć, co wy myślicie o naszej pracy - mówił reporter.

- Tutaj możemy się z państwem spotkać. Popatrzeć, czy państwu zapalają się iskierki w oczach na to, co my proponujemy. Możemy usłyszeć od tych, którzy oglądają nasze reportaże, jak je odbierają, co im odpowiada, co im nie odpowiada, jak w nich to rezonuje. To jest zawsze bezcenne - mówił autor "Polski podzielonej", reporter Marcin Gutowski.

W Bydgoszczy prezentowane były trzy reportaże "Czarno na białym", które wpisywały się w tematykę dziennikarstwa w czasie propagandy.

"Kopalnia propagandy" to materiał, w którym Artur Zakrzewski pokazał, jak publiczna telewizja relacjonowała w lutym 2023 roku tzw. obchody protestów górników ze spółki JSW, które miały miejsce osiem lat wcześniej. Wszystko to było idealnie sprzęgnięte z partyjną narracją mówiącą między innym o "pacyfikacji" strajków i mającą budzić u odbiorcy skojarzenia z tragicznymi wydarzeniami na Śląsku w grudniu 1981 roku.

"Nic za darmo" autorstwa Radomira Czarneckiego pokazuje system wynagradzania komentatorów występujących w programach Telewizji Polskiej, którzy na jej antenach chwalili rząd PiS i krytykowali demokratyczną opozycję. Rekordziści potrafili w ten sposób zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Ostatni z pokazywanych reportaży to "Polska podzielona". Jego autor, Marcin Gutowski, podróżował wiele tygodni po Polsce. W miastach i na wsiach spotykał się z ludźmi różnych pokoleń, zawodów i poglądów politycznych. Jednocześnie wraz z ekspertami analizował przyczyny, anatomię i konsekwencje podziałów w polskim społeczeństwie.

