"Smutna refleksja. Nieleczona moralna gangrena zabija Kościół". Komentarze po reportażu "Don Stanislao"

"Od kardynała Dziwisza prawdy nie możemy się spodziewać. Konieczny jest raport na temat jego roli w Watykanie, ale także o latach zaniedbań w Polsce" - napisał publicysta Tomasz Terlikowski po reportażu Marcina Gutowskiego z redakcji "Czarno na białym" pod tytułem "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oceniła, że "jedyną drogą, która może doprowadzić do pociągnięcia do konsekwencji wszystkich tych, którzy od lat tuszują pedofilię w Kościele katolickim, jest nacisk społeczny". "Pedofilia, korupcja, bezwzględna władza rodem, jak z filmów o Ojcu Chrzestnym, a nad wszystkim czuwająca niewidzialna ręka kardynała Don Stanislao" - ocenił poseł Paweł Olszewski.

Kardynał Stanisław Dziwisz, z jednej strony legendarny osobisty sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II, u którego boku spędził kilkadziesiąt lat. Z drugiej, potężny hierarcha, szara eminencja, która potrafi zadbać o - specyficznie rozumiany - interes Kościoła. Także wtedy, gdy chodzi o sprawy dotyczące ofiar pedofilii. Marcin Gutowski, reporter "Czarno na białym" pokazuje to drugie, nieznane oblicze kardynała.

"Nieleczona moralna gangrena zabija Kościół"

"Sprawiedliwość nadejdzie"

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) napisała, że "sprawiedliwość nadejdzie, czy to się podoba polskim hierarchom, czy nie". "Dyskusja na temat pedofilii toczy się na cały świecie i zaklinanie rzeczywistości tego nie zmieni. Kardynał Dziwisz musi to zrozumieć" - oceniła.

"Jedyną drogą, która może doprowadzić do pociągnięcia do konsekwencji wszystkich tych, którzy od lat tuszują pedofilię w Kościele katolickim, jest nacisk społeczny. Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z wiarą. Winni muszą ponieść karę" - dodała.

"Porażający i przerażający materiał"

Poseł, zastępca sekretarza generalnego PO, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Paweł Olszewski napisał na Twitterze, że jest to "porażający i przerażający materiał Marcina Gutowskiego".

"Pedofilia, korupcja, bezwzględna władza rodem, jak z filmów o Ojcu Chrzestnym, a nad wszystkim czuwająca niewidzialna ręka kardynała Don Stanislao i wszechobecna Omerta. To trzeba zobaczyć" - zaznaczył.

"Ideologiczni przeciwnicy katolicyzmu 'dojeżdżają' skutecznie pozbawiony liderów Kościół"

"Byłem pomysłodawcą zgłoszenia księdza Isakowicza-Zaleskiego do państwowej komisji ds. pedofilii. Niestety, PiS nie chciał. No to teraz mają efekty" - dodał.