To pisowska natura, wyciągnąć jak najwięcej kasy, ile się da - mówił w Sejmie poseł klubu Lewicy Tomasz Trela, odnosząc się do doniesień tvn24.pl o rekordowych delegacjach byłej wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk-Patkowskiej. - Zawsze trzeba mieć nadzieję, że ktoś ma krztynę przyzwoitości i będzie chciał sam oddać pieniądze - stwierdził senator KO Krzysztof Kwiatkowski. - Jeśli nie, resort musi się zastanowić, czy nie wstąpić w tej spawie na drogę sądową - dodał.

W czasie trwającej 67 dni kampanii wyborczej do Sejmu Olga Semeniuk-Patkowska, ówczesna wiceminister rozwoju i technologii, przez 46 dni była w delegacjach w swoim okręgu. Najdłuższy wyjazd trwał nieprzerwanie od 20 września do 15 października 2023 roku, czyli do dnia wyborów. Za same noclegi ministerstwo musiało zapłacić prawie 14 tysięcy złotych. A to tylko część kosztów.