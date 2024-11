- Rafał Trzaskowski był naszym dobrym kandydatem w 2020 roku, gdy rządził PiS i szło o praworządność. Ale dzisiaj sytuacja się zmieniła. Dzisiaj chodzi o bezpieczeństwo. A tu ja mam mocne papiery - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Odniósł się do swojej rywalizacji z prezydentem Warszawy o nominację z ramienia Koalicji Obywatelskiej do startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Sikorski: Rafał ma inne zalety, ja mam inne

- Myślę, że Rafał Trzaskowski ma prawo chcieć się odegrać za przegraną z Andrzejem Dudą . To jest zrozumiałe i to nie jest kwestia lepszości czy gorszości, tylko jesteśmy po prostu inni. Uważam, że Rafał był naszym dobrym kandydatem w 2020, gdy rządził PiS i szło o praworządność - mówił Sikorski.

- Używając metafory, gdybyśmy zwiedzali Warszawę, to jakby mnie pani spytała, kto będzie lepszym przewodnikiem na przykład po Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to ja bym sam powiedział, że Rafał Trzaskowski, ale (jeśli - red.) po Muzeum Wojska Polskiego albo Muzeum Historii Polski, to uważam, że ja byłbym lepszy - dodał Sikorski.

Aborcja i związki partnerskie. Co zrobiłby Sikorski?

Szef MSZ stwierdził, że w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich to on może przyciągnąć do siebie szerszy elektorat niż Rafał Trzaskowski. - Uważam, że na przykład w Polskim Stronnictwie Ludowym (to - red.) ja mam większą szansę przyciągnięcia tego lektoratu. Wydaje mi się, że w Konfederacji doceniono to, że ująłem się za ekshumacjami naszych rodaków na Wołyniu. I także mój liberalizm gospodarczy jest doceniany - przekonywał.