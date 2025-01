Radom ma zakusy na tereny okolicznych gmin

Jaki mają pomysł na nowe tereny?

W pierwszym przypadku chodzi o graniczący z drogą krajową nr 12 i linią kolejową teren o powierzchni około 100 hektarów. W drugim zaś o 80 ha w gminie Kowala położonych między liniami kolejowymi w kierunku Kielc i Tomaszowa oraz między obwodnicą południową Radomia i przedłużeniem ulicy Krychnowickiej. Władze Radomia podkreślają, że to w większości tereny rolne. - Kiedy znajdą się w granicach administracyjnych Radomia, będą mogły być ujęte w naszych dokumentach planistycznych jako tereny inwestycyjne - wyjaśnił sekretarz miasta Rafał Górski. Radom chciałby stworzyć w tym miejscu atrakcyjne miejsca dla inwestorów, takie jak powstały m.in. w Wólce Klwateckiej i na Wośnikach. - Planujemy dla tych terenów uchwalić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i w ten sposób umożliwić tam realizację inwestycji przemysłowych. To szansa na nowe miejsca pracy zarówno dla radomian jak i mieszkańców regionu – stwierdził Górski.

Uchwała "ma charakter wrogiego przejęcia i nie ma nic wspólnego z ideą samorządności"

"Przejęcie tych terenów przez miasto Radom uniemożliwi kontynuację zaplanowanych inwestycji, co zahamuje dalszy rozwój naszej gminy"- zaznaczył wójt w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Zwrócił uwagę, że "planowany na terenie gminy przebieg trasy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz S12 znacząco podnosi wartość inwestycyjną tych terenów" i że "po zakończeniu procesów inwestycyjnych gra toczy się o to, gdzie popłyną podatki od prowadzenia działalności gospodarczej wszystkich innych danin". Konsultacje społeczne, w których mogą wziąć mieszkańcy Radomia, potrwają do 13 stycznia. Władze miasta chcą, by granice administracyjne zmieniły się od 1 stycznia 2026 roku. Ostateczna decyzja będzie należała jednak do Rady Ministrów.