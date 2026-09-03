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Pytanie o wypowiedź Nawrockiego. Poseł z klubu Morawieckiego przyznał rację prowadzącemu

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Fakty po faktach - Piotr Borys - Marcin Horała
Pytanie o wypowiedź Nawrockiego. Horała przyznał rację prowadzącemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prezydent zna, szanuje prawo. Podczas konferencji nieskierowanej do prawników nie wypowiedział się w sposób precyzyjny prawniczo. Wszyscy wiemy, o co chodzi - ocenił w "Faktach po Faktach" poseł Rozwoju Plus Marcin Horała. Komentował słowa Karola Nawrockiego dotyczące kandydatury Macieja Berka. Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys (KO) mówił natomiast, że Berek spełnia wymogi do pełnienia funkcji sędziego TK.

Prezydent Karol Nawrocki skomentował w czwartek kandydaturę Macieja Berka na sędziego TK. Ocenił, że "ostatnią rzeczą, której potrzebuje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, to jest kolejny polityk w Trybunale". - Nie chcę powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast są wątpliwości, które obiektywnie, niezależnie, mam nadzieję, że wszyscy widzą - powiedział Nawrocki.

Prowadzący program Piotr Marciniak nawiązał do wypowiedzi prezydenta i zapytał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcina Horałę, posła Rozwoju Plus, prawnika i kandydata na wicemarszałka Sejmu o to, czy prezydent, czy Sejm powołuje sędziów TK. - Składają ślubowanie przed prezydentem - powiedział Horała i przyznał, że powołuje ich Sejm. - Ale nie są sędziami Trybunału, dopóki prezydent nie przyjmie ślubowania - dodał.

- A co do pana Macieja Berka jest to nie tylko kwestia polityczna, ale poważna wątpliwość, czy on spełnia w ogóle przesłanki formalne, bo wszystko wskazuje na to, że nie spełnia - powiedział poseł Rozwoju Plus.

- Pan przed chwilą zgodził się, że to nie była prawda, to, co powiedział prezydent, że on powołuje. Czy to jest przejęzyczenie, czy też prezydent nie zna prawa, czy go nie szanuje? - pytał Marciniak.

- Pan prezydent zna, szanuje [prawo - red.]. Podczas konferencji prasowej nieskierowanej do prawników nie wypowiedział się w sposób precyzyjny prawniczo. Wszyscy wiemy, o co chodzi - odpowiedział Horała.

Borys: Berek spełnia kryteria

Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys (KO) przekonywał, że Berek "spełnia kryteria". - Jest wybitnym prawnikiem, wybitnym legislatorem - ocenił.

- Zresztą, posłowie z pana klubu, między innymi pan Lipiec, mówił, że ceni wybitnie pana Berka - dodał, zwracając się do Horały.

Sejm w piątek ma dokonać wyboru sędziego TK. Kandydatów jest dwóch: Maciej Berek zgłoszony przez KO i Artur Kotowski zgłoszony przez PiS. W czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Berka, a negatywnie - kandydaturę Kotowskiego.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiTrybunał KonstytucyjnyMaciej Berek
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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