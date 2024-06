Zdecydują w sprawie przyszłości Trzeciej Drogi

W środę wieczorem odbędzie się wspólne posiedzenie klubów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Tematem spotkania będą przede wszystkim minione wybory do Parlamentu Europejskiego oraz przyszłość koalicyjnego projektu Trzecia Droga.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Trzecia Droga zdobyła 6,91 proc. głosów, co przełożyło się na trzy mandaty, które uzyskali: Michał Kobosko (Polska 2050), Krzysztof Hetman (PSL) i Adam Jarubas (PSL).

Słaby wynik wywołał wśród polityków obu partii spore rozgoryczenie i chęć do szybkich rozliczeń. Z obu stron słychać różne głosy na temat kontynuacji koalicji PSL i Polski 2050.

Poseł Jarosław Rzepa (PSL) powiedział, że wspólne posiedzenie obu klubów odbędzie się w środę wieczorem. - Myślę, że będziemy przede wszystkim rozmawiać na temat kontynuowania w ogóle tej formuły - podkreślił.

Jak zauważył, były premier, senator Waldemar Pawlak powiedział niedawno, że być może kandydatem PSL na prezydenta będzie Szymon Hołownia, "ale myślę, że to nie jest do końca pewne". Bo - jak dodał - "jeżeli pójdziemy swoimi drogami, to być może będzie naszym wspólnym kandydatem, ale już w innej formule".

Zdaniem Rzepy, jeżeli koalicja Trzeciej Drogi ma przetrwać to musi "równo pracować i musi być równe zaangażowanie". - Natomiast ja jestem dość sceptyczny co do kontynuowania tego - oświadczył poseł PSL.

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz TVN24

Pawlak: teraz mamy następny etap

Na uwagę, że prezes Stronnictwa, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i inni politycy Stronnictwa raczej opowiadają się za kontynuacją Trzeciej Drogi, Rzepa odparł, że "doły PSL-u myślą inaczej".

W jego ocenie, PSL bez struktur "na dole" nic nie znaczy. - Jeżeli nie ma wspierania i rozwijania struktur na dole, to może spotkać nas taki los, jaki spotkał Lewicę, która - moim zdaniem - leży na OIOM-ie i modli się o to, żeby przeżyć. Ja nie chcę PSL-u w takim samym stanie - zaznaczył Rzepa.

Były premier, który obecnie jest senatorem PSL Waldemar Pawlak powiedział, że po cyklu wyborczym od wyborów parlamentarnych przez wybory samorządowe i europejskie potrzebne jest spotkanie obu klubów. - Myślę, że teraz mamy następny etap, to znaczy perspektywę wyborów prezydenckich - dodał.

Pytany, czy opowiada się za kontynuowaniem koalicji ludowców z Polską 2050, Pawlak odparł: - Spotykamy się, żeby spokojnie o tym porozmawiać. - Umawialiśmy się na perspektywę także wyborów prezydenckich i wydaje się, że warto ten projekt rozwijać, ale w oparciu o takie praktyczne, konkretne wspólne działania - podkreślił senator PSL.

Suchoń: Trzecia Droga to prorozwojowy silnik koalicji

Szef klubu Polska 2050-TD Mirosław Suchoń podkreślił, że na środowym spotkaniu spodziewa się dobrej, merytorycznej dyskusji. - Na pewno jeszcze kilka słów podsumowania ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim rozmowy o konkretnych planach: co dalej - powiedział.

- Jestem przekonany, że projekt polityczny Trzecia Droga jest czymś, co powinno nadal funkcjonować na polskiej scenie politycznej. To prorozwojowy silnik koalicji 15 października - ocenił Suchoń.

Na uwagę, że Polska 2050 i PSL funkcjonują jako dwie oddzielne partie, a w Sejmie tworzą dwa oddzielne kluby i koalicja Trzecia Droga jest projektem skrojonym pod kampanie wyborcze, Suchoń odparł, że jest to projekt skupiony na realizacji konkretnych spraw, które są ważne dla obywateli. - Myślę, że jeśli chodzi o kampanię prezydencką to również jest to najlepsza droga - dodał polityk Polski 2050.

Suchoń zapewnił też, że nastroje w jego ugrupowaniu są dobre. - Przeszliśmy już z poziomu analizy problemu do aktywnego działania. Właśnie złożyliśmy w Sejmie poselski projekt ustawy dotyczący zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla wszystkich ciężko pracujących obywateli, co było naszym postulatem wyborczym. Po to szliśmy do Sejmu, żeby załatwiać tego typu sprawy - zaznaczył szef klubu Polska 2050.

Współpraca programowa PSL i Polski 2050

W lutym 2023 r. liderzy PSL i Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili współpracę programową. Liderzy formacji ogłosili wówczas powołanie wspólnego zespołu programowego i zapowiedzieli opracowanie "wspólnej listy spraw do załatwienia".

W kwietniu 2023 r. ogłoszono zawiązanie przez PSL i Polskę 2050 koalicji wyborczej na wybory parlamentarne. Koalicja ta była kontynuowana również w tegorocznych wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W Sejmie koalicjanci funkcjonują w ramach dwóch klubów parlamentarnych: PSL-TD i Polski 2050-TD.

Autorka/Autor:asty/kg

Źródło: PAP