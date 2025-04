Radzik "utracił podstawowy przymiot sędziowski". Bodnar go odwołał

Przeszukano biura sędziów Radzika, Lasoty i Iwańca. Prokurator o kulisach (4.07.2024 r.) Źródło: TVN24

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik został odwołany z funkcji zastępcy sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego. Decyzję w tej sprawie podjął minister sprawiedliwości Adam Bodnar - przekazał w piątkowym komunikacie resort.

"Sędzia Radzik, działając jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podjął szereg decyzji, które budzą wątpliwości w zakresie swojej zasadności i legalności. W ich wyniku utracił podstawowy przymiot sędziowski, jakim jest nieskazitelność charakteru" - poinformowano w piątkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak jednocześnie zaznaczono w komunikacie resortu, ministerstwo "podważa obecne rozumienie kadencyjności rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, ponieważ przepisy ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewidują żadnej możliwości wcześniejszego zakończenia ich kadencji, nawet w przypadku poważnych zarzutów, przestępstwa czy utraty nieskazitelności charakteru".

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał dziś sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysława Radzika z funkcji... Posted by Ministerstwo Sprawiedliwości on Friday, April 4, 2025 Rozwiń

"W ocenie MS mamy do czynienia z luką prawną, która narusza zasady państwa prawa i konstytucyjne standardy. Dlatego przepis art. 112 ustawy o ustroju sądów powszechnych powinien być interpretowany w ten sposób, że minister sprawiedliwości - jako organ powołujący - ma również kompetencję do odwołania tych osób, gdy zachodzi ku temu ważna przyczyna" - podkreślono w komunikacie resortu.

Przemysław Radzik Źródło: Leszek Szymański/PAP

Przywołany przepis ustawy stanowi m.in., że "rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz dwóch zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję".

Obecnie rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów jest sędzia Piotr Schab, zaś zastępcą - poza Radzikiem - sędzia Michał Lasota.

Resort o "bezprawnych działaniach" Radzika

Wśród "bezprawnych działań" Radzika resort sprawiedliwości wymienił:

"- bezpodstawne przeniesienie sędzi Ewy Gregajtys, sędzi Marzanny Piekarskiej-Drążek i sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak (6 sierpnia 2022 roku) z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie, połączone z odebraniem spraw karnych, co znacznie wydłużyło postępowania; - bezpodstawne zawieszenie sędziego Krzysztofa Chmielewskiego na okres do 30 dni (15 grudnia 2021 roku) za zastosowanie testu niezależności sędziego zgodnie z orzeczeniami trybunałów i Sądu Najwyższego; - wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, mimo wątpliwości co do ich zasadności w świetle orzecznictwa ETPCz i TSUE, w tym postępowania z 28 grudnia 2021 r. przeciwko sędziemu z Olsztyna za dopuszczenie sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania na podstawie wykonalnego orzeczenia sądu".