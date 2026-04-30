Polska

Czarnek nie zdjął paneli fotowoltaicznych. Próbuje tłumaczyć

Przemysław Czarnek
Czarnek: fotowoltaika jest nieopłacalna
Źródło: Radio ZET
Przemysław Czarnek, który zapowiedział zdjęcie paneli fotowoltaicznych z dachu swojego domu, teraz stwierdził, że nie zdejmie ich "dopóki nie będzie taniego prądu w Polsce". Nieścisłości w rozumowaniu wytknął mu ekspert energetyczny, Jakub Wiech.

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości na X odbyła się sesja Q&A z Przemysławem Czarnkiem. Jeden z użytkowników zadał pytanie "panie pośle, co z tymi panelami słonecznymi?". Czarnek westchnął i po chwili zaczął wywód.

- O Jezu, przecież to jest tak proste... - zaczął. - Ludzie, otwórzcie oczy i nie wierzcie lobbystom wiatrakowym i panelowym. To jest lobbing nieprawdopodobny, który potrafi zhejtować wszystkich, którzy mówią prawdę o wiatrakach i panelach - stwierdził.

- Jakie tanie są panele? Jakie tanie są wiatraki? Przecież to jest skandal, że ludziom się to wciska - mówił poseł, który sam ma na dachu fotowoltaikę. Odniósł się też do nich.

Czarnek o panelach fotowoltaicznych na dachu

- Nie zdejmę paneli, dopóki nie będzie taniego prądu w Polsce. My wprowadzimy tani prąd i wtedy zdejmę panele, bo wtedy już nikomu się nie będą te panele opłacały - zadeklarował.

W trakcie rozmowy przekazał, że "my, paneliści, półtora miliona ludzi, którzy założyli panele na swoje dachy, założyli je dlatego, że drożyzna na prądzie była coraz większa". - Dzięki temu nadpłaciliśmy nasz prąd na kilka lat z góry i na dach włożyliśmy coś, co do końca bezpieczne nie jest. Tylko nas było na to stać - ocenił.

Ekspert komentuje: to jest niesamowite

Te wypowiedzi skomentował ekspert od energetyki, Jakub Wiech. "Minister Czarnek jednak nie zdejmie paneli fotowoltaicznych. Dlaczego? Bo prąd jest drogi. Zdejmie, jak będzie tani. Co prawda dla niego już prąd jest tańszy dzięki panel fotowoltaicznym, ale ma być jeszcze tańszy - i wtedy instalacja będzie zdjęta" - napisał na X.

"To jest w ogóle niesamowite, bo poza kolejnym potwierdzeniem, że PV [fotowoltaika - red.] obniża ceny prądu mamy jeszcze wykolejenie innego argumentu pana ministra, mianowicie: że panele są niebezpieczne. No chyba, że pan minister woli grać bezpieczeństwem swoim i swojej rodziny, byleby tylko mieć tańszy prąd" - analizował.

Jak informował Onet, Czarnek założył panele w 2021 roku, czyli jeszcze za rządów PiS.

Czarnek, panele i "OZE-sroze"

Czarnek od pewnego czasu atakuje odnawialne źródła energii. "OZE-sroze" - tak mówił o nich podczas konwencji PiS na początku marca. Europoseł PSL Krzysztof Hetman w TVN24 zwrócił uwagę, że polityk PiS sam ma na dachu fotowoltaikę.

- Mam nadzieję, że pan poseł Czarnek będzie konsekwentny po wczorajszym swoim wystąpieniu i w tej chwili siedzi na swoim własnym dachu, na swoim domu, i rozmontowuje fotowoltaikę, którą sobie kilka lat temu założył - mówił Hetman w "Kawie na ławę".

Czarnek w Radiu ZET zapowiedział, że "będzie demontował" panele ze swojego dachu "w pewnej perspektywie".

pc

Redagowała Milena Zawiślińska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X/pisorgpl

Przemysław CzarnekPrawo i SprawiedliwośćFotowoltaika
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica