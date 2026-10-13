Fakty po Faktach Przemoc w schronisku dla nieletnich. Zapowiedź rzeczniczki praw obywatelskich Oprac. Aleksandra Sapeta |

Przemoc w schronisku dla nieletnich. Gregorczyk-Abram: będziemy to analizować Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Reporter "Superwijzera" Norbert Frątczak dotarł do byłych wychowanków schroniska dla nieletnich w Dominowie. Opowiadali oni o przemocy, której doświadczyli w placówce podległej Ministerstwu Sprawiedliwości. W reportażu pojawiły się także aktualne historie.

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Rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24, w jaki sposób jej biuro zareaguje na te ustalenia. - W tym momencie zostało to już wysłane do zespołów. Będziemy to analizować i będziemy państwa informować, czy są tutaj podstawy do interwencji - powiedziała.

Jak podkreśliła, za każdym razem przy publikacji podobnych informacji biuro RPO "natychmiast reaguje, podejmuje tę sprawę z urzędu".

Gregorczyk-Abram: każde naruszenie będzie badane

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska pytała również o kontrole Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w placówce. - Ta kontrola była przeprowadzona jakiś czas temu i potem były sprawdzane wnioski pokontrolne, które w jakiejś części zostały wypełnione - powiedziała, wskazując na między innymi szkolenia z deeskalacji i używania środków przymusu bezpośredniego.

Jak przyznała, "były zgłoszenia dotyczące nadużycia środków przymusu bezpośredniego wobec trzech nieletnich". - Policja umorzyła to postępowanie. Następnie prokuratura utrzymała postanowienie o umorzeniu postępowania w mocy - dodała i podkreśliła, że biuro sprawdziło wnioski pokontrolne, ale nie podała szczegółów.

Frątczak mówił we wtorek w TVN24, że wychowankowie relacjonowali codzienne bicie i znęcanie, również przy użyciu pałki. Jedną z form tortur miało być też całonocne froterowanie podłogi froterką, która ważyła 20 kilogramów.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że historie opisane w reportażu miały głównie miejsce w przeszłości. - Jedna z tych spraw była zgłoszona do biura. Ona nie była podjęta. Dlatego, że była podjęta, z tego, co mi wiadomo, przez rzecznika praw dziecka i Ministerstwo Sprawiedliwości, więc nie dublujemy się z tymi działaniami - mówiła.

Gregorczyk-Abram zapewniła, że "każdy taki materiał jest drobiazgowo rozważany". Zaznaczyła, że miejsca dla nieletnich są "szczególnie wrażliwe", a "miejsca detencji są na bieżąco kontrolowane przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur". - To się nie zmieni. Każde naruszenie przez nas będzie badane - zapowiedziała.

RPO o opinii Komisji Weneckiej: teraz już mamy jasność

Prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm - wynika z opublikowanej we wtorek opinii Komisji Weneckiej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że opinia ta nie jest wiążąca.

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- Opinia Komisji Weneckiej ma znaczenie i samo Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie powoływało się czy na Komisję Wenecką, czy na mandat Rady Europy, więc jest to dosyć wybiórcze podejście, jeżeli chodzi o jedną stronę sceny politycznej - skomentowała Gregorczyk-Abram.

Jak wskazała, Komisja oceniła "dyskusję toczącą się w Polsce od wielu miesięcy" dotyczącą kompetencji prezydenta, a raczej tych, "które sobie pan prezydent w tym zakresie tworzył".

- Teraz już mamy jasność (…) Prezydent nie może sobie generować kompetencji samodzielnie tych, których nie przyznaje mu konstytucja. Wyłączną kompetencję do powoływania sędziów ma Sejm - mówiła RPO.

- Rzeczywiście, odebranie ślubowania, jak pisze Komisja, jest pewnego rodzaju uroczystym aktem i nie można domniemywać, i to pisze w wielu miejscach, takiej kompetencji (prezydenta) do weryfikacji, badania zasadności osób, które zostały wybrane. Także merytorycznych kwalifikacji. Tak wyraźnie wynika z tej opinii - zaznaczyła.

Gregorczyk-Abram: chodzi o obronę jakiegoś statusu quo

Na uwagę prowadzącej, że nie wygląda na to, żeby prezydent się przejął opinią Komisji, rzeczniczka odpowiedziała: - To jest działanie na szkodę obywateli.

Powiedziała też, że jeśli prezydent się zgodzi na spotkanie, a już - jak twierdzi - proponowała takie w trakcie zaprzysiężenia na funkcję RPO - to "chętnie usiądę do tego stołu, przygotuję sprawy, które czekają na rozpoznanie" przez TK. Jak podkreśliła, to "problemy zwykłych obywateli, które wpływają do biura, a ich źródłem jest brak prawidłowo funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego".

Gregorczyk-Abram była pytana o powody, dla których Nawrocki nie przyjmuje ślubowań od sędziów TK. Rzeczniczka powiedziała, że orzecznictwo europejskich trybunałów "w sposób wyraźny pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny działał na zamówienie jednej strony sceny politycznej". - Możemy zakładać, że chodzi o obronę jakiegoś statusu quo, czyli o to, żeby ten stan rzeczy zachować - przekonywała.

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