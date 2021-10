Protest pracowników ochrony zdrowia. Piąte spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

We wtorek po godzinie 11 rozpoczęło się kolejne, piąte już spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. - Liczymy, że dzisiaj zaczniemy wypracowywanie porozumienia. Ale nie liczyłbym, że dzisiaj to porozumienie wypracujemy - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Protestujący mówią, że są "zmęczeni i zniesmaczeni, tym, jak te rozmowy się odbywają".

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak powiedział dziennikarzom przed wejściem do centrum "Dialog", że do tej pory ze strony resortu nie padły żadne konkretne propozycje dotyczące postulatów. - Na pewno też usłyszymy, że jesteśmy jedyną stroną, z którą się nie da dogadać, bo sytuacja w ochronie zdrowia jest opanowana - dodał.

Andrusiewicz: nie liczyłbym, że dzisiaj to porozumienie wypracujemy

Jak mówił rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, ministerstwo "liczy, że z brzegowymi warunkami druga strona zejdzie w stronę kompromisu". - My przedstawiamy to, na co jesteśmy się w stanie zgodzić. Liczymy, że dzisiaj zaczniemy wypracowywanie porozumienia. Ale nie liczyłbym, że dzisiaj to porozumienie wypracujemy. Zaczniemy nad nim pracować - powiedział.