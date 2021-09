"Białe miasteczko" przed kancelarią premiera. Medycy protestują, czekają na spotkanie z premierem

"Białe miasteczko 2.0", jak nazywają je organizatorzy, rozstawiono w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bezpośrednio po sobotnim proteście pracowników ochrony zdrowia. Ta forma protestu nawiązuje do "białego miasteczka" pielęgniarek z lata 2007 roku.

Protestujący o "białym miasteczku"

Protestujący po raz kolejny podkreślili, że nie odejdą sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione. Mówiąc o pielęgniarstwie i położnictwie w Polsce, ocenili, że jest ono w dramatycznym położeniu - średnia wieku pielęgniarki w Polsce to 53 lata. Do zawodu w publicznej służbie zdrowia wchodzi też niewystarczająca liczba nowych osób, jest to około 2,5 tysiąca osób z 5,5 tysiąca kształcących się w tym kierunku. Reszta - jak tłumaczyli - znajduje zatrudnienie w prywatnej służbie zdrowia lub za granicą.