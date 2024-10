Propozycja Kosiniaka-Kamysza "mało prawdopodobna, ale nie jest całkowicie bez szans"

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że potrzebne jest "wspólne działanie partii koalicyjnych". - O to chciałbym poprosić i do tego chciałbym zaprosić naszych partnerów z koalicji rządowej - z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, z Polski 2050, z Lewicy, żebyśmy już dzisiaj wspólnie wyłonili kandydata na prezydenta - oświadczył prezes PSL . Zapewnił, że jest za "bardziej intensywnym dialogiem" w ramach koalicji w celu dojścia do porozumienia.

Politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany, profesor UAM Szymon Ossowski przyznał, że rozumie propozycję Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Nie dziwię się szefowi PSL-u, ponieważ PSL swojego kandydata nie wystawi, to jest jasne. Byłaby to porażka. Jeżeli kandydata wystawiłaby Trzecia Droga, to byłby to Szymon Hołownia. W związku z tym PSL musiałby poprzeć Polskę 2050 i finansować jej kandydata - mówił profesor.