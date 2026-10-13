Polska Prokuratura: są zarzuty dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska Oprac. Filip Czerwiński |

Prokurator Piotr Antoni Skiba o 66-latku, który miał planować "siłowe obalenie władzy państwowej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał we wtorek informacje dotyczące 66-latka, który został zatrzymany w niedzielę. Do zatrzymania Krzysztofa N. doszło w związku z sygnałem, że miał planować zamach między innymi na premiera Donalda Tuska.

- Do Służby Ochrony Państwa została skierowana wiadomość przez osobę anonimową, do której dołączone zostało nagranie z rozmowy dokonanej przez osobę informującą, sygnalistę, z mężczyzną, obywatelem Polski, lat 66 lat, mieszkańcem Wrocławia. (...) Mężczyzna ten informował, iż poszukuje osób i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do obalenia ustroju w Polsce, do zmiany władzy przy użyciu siły - poinformował Skiba.

Miał planować zamach na Donalda Tuska. W mieszkaniu materiały wybuchowe i kusza

Według informacji zarejestrowanych na nagraniu, wokół 66-latka zgromadziło się "kilkaset osób" z całej Polski - powiedział prokurator. Przekazał, że zostało przeszukane mieszkanie mężczyzny i znaleziono tam między innymi "improwizowane materiały wybuchowe". - Tych improwizowanych ładunków wybuchowych zostało zabezpieczonych kilkanaście - uściślił. Dodał, że miały cechy podobne do granatów odłamkowych.

Skiba poinformował, że planowany jest eksperyment procesowy, aby ustalić siłę rażenia tych ładunków.

- Oprócz tego ujawniono również kuszę, bardzo dużą ilość metalowych bełtów w ostrych zakończeniach. Również przedmioty przypominające broń, które wstępnie zostały zakwalifikowane jako broń albo alarmowa, albo o charakterze pneumatycznym - dodał.

Dziewięć zarzutów. 66-latek nie przyznaje się do winy

Krzysztof N. usłyszał dziewięć zarzutów. - Najbardziej doniosły zarzut to planowanie obalenia siłą władz państwowych między innymi prezesa rady ministrów i rady ministrów, przy użyciu materiałów wybuchowych gromadzonych przez tego mężczyznę - powiedział prok. Skiba. Grozi mu za to od dwóch do 15 lat więzienia.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej przekazał również, że kolejne zarzuty dotyczą "nagrań publikowanych w sieci i są to zarzuty propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy, uzyskania określonych zmian politycznych - chodzi o promowanie wojny napastniczej m.in. na Ukrainie, jak również nawoływania do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym, jak również politycznym".

- Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku. Jak również stwierdził, że być może będzie wyjaśniał w przyszłości, po konsultacji z adwokatem, który do tej chwili nie został ustanowiony - poinformował Skiba.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy rzecznik przekazał, że 66-latek wymieniał wśród swoich celów także "byłych rządzących" oraz że nie ma informacji o tym, aby jednym z celów był prezydent Karol Nawrocki.

Piotr Antoni Skiba: zatrzymany 66-letni Krzysztof N. wskazywał też na byłych rządzących; nie mam informacji o prezydencie Źródło: TVN24

Będzie wniosek o areszt dla Krzysztofa N.

Według Skiby prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o areszt, biorąc pod uwagę rozwojowy charakter tego postępowania, a także kierując się nie tylko surową karą i obawą mataczenia, ale przede wszystkim groźbą popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

- Jutro [w środę - red.] odbędzie się posiedzenie aresztowe. Na dalszym etapie będziemy analizować materiał dowodowy. Aktualnie postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Stołeczna Policji - poinformował Skiba.

Dodał, że prokuratura dysponuje zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że wobec podejrzanego może być stosowany areszt w warunkach udzielania mu określonych leków. Podkreślił, że na kolejnym etapie konieczne będzie pozyskanie opinii psychiatrycznej Krzysztofa N.

Śledczy zaznaczył, że osiem pozostałych czynów, w związku z którymi zarzuty usłyszał 66-latek, nie jest zagrożonych bardzo wysokimi karami, ale całokształt informacji, które do tej pory zostały uzyskane, wskazuje na konieczność skierowania wniosku o areszt.