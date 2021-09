Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W propozycjach powołanie koronera

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych został skierowany do opiniowania. Wśród zapisanych tam rozwiązań znalazło się między innymi wprowadzenie instytucji koronera, uregulowanie zasad międzynarodowego przewozu zwłok oraz wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej. Obowiązująca w Polsce ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma już 62 lata.

Do kluczowych rozwiązań, które znajdują się w projekcie, należy jednoznaczne określenie odpowiedzialności i zakresu czynności związanych ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów . W zamyśle projektodawcy osoba wezwana przez obywatela lub inny uprawniony podmiot powinna podjąć się stwierdzenia i udokumentowania zgonu.

Projekt wprowadza jednoznaczne definicje zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa do organizacji pochówku, prawa rezerwacji miejsca pochówku oraz prawa do grobu . Uregulowano w nim zasady postępowania ze zwłokami, szczątkami ludzkimi i popiołami ludzkimi , w tym w szczególności możliwości dokonywania pochówków poza cmentarzami, zasad postępowania na cmentarzach i w krematoriach, a także pogrzebów na morzu.

W projekcie przewidziano również wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, rejestru grobów i miejsc spoczynku oraz rejestru cmentarzy oraz włączenie do elektronicznej ewidencji cmentarnej informacji pochodzącej z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski .

Projekt przewiduje też wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej , w tym wprowadzenie rejestru przedsiębiorców i zakazu prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezarejestrowanych.

Regulacja ma zapewnić możliwość łatwego uzyskania informacji o statusie danego grobu, obowiązującym prawie do grobu oraz zmniejszyć liczbę sporów dotyczących prawa do grobu, prawa do rezerwacji miejsca pochówku czy też związanych z likwidacją grobów.