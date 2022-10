O projekcie PiS w sprawie wyborów kopertowych: to przyznanie się do popełnienia przestępstwa

"Od orzekania są sądy"

- Przypomnę, że to nie była sytuacja, że samorządowcy nie mieli świadomości, że wydawanie tych list wyborców jest zgodne z prawem. Na ten temat wówczas trwała ożywiona debata publiczna. To było podnoszone, że nie ma właściwej podstawy prawnej, a wszystko to wynikało z tego, że w ostatniej chwili procedowano ustawę nad tylko i wyłącznie głosowaniem kopertowym - mówił Jackowski.

Dziemianowicz-Bąk o projekcie: to jest przyznanie się do winy

- To jest przyznanie się do winy. To jest przyznanie się do popełnienia przestępstwa. To jest przyznanie się do złamania prawa i nikt nie powinien mieć wątpliwości, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, szykując wybory kopertowe, wywierając presję na samorządy, to prawo złamał, a teraz próbuje napisać rzeczywistość od nowa. Ale tej rzeczywistości od nowa napisać się nie da. Prawo zostało złamane - mówiła.