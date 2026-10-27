Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz o procesie z prezydentem: byliśmy od początku pewni

|
Karol Nawrocki
Harłukowicz: Byliśmy pewni tego, co napisaliśmy
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Od początku byliśmy pewni tego, co napisaliśmy - powiedział Jacek Harłukowicz, dziennikarz Onetu, komentując wtorkową rozprawę w procesie, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył wydawcy portalu. Jak podkreślił, świadkowie potwierdzili przed sądem relacje, które wcześniej przekazali dziennikarzom. Harłukowicz odniósł się także do możliwości przesłuchania głowy państwa.

We wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna rozprawa w procesie cywilnym dotyczącym publikacji Onetu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Jedną z osób składających zeznania była pani Natasza, która wcześniej rozmawiała z autorami materiału. Jacek Harłukowicz podziękował kobiecie za decyzję o publicznym wystąpieniu przed sądem

- To rzeczywiście duża odwaga ze strony pani Nataszy. Ja jej w imieniu swoim i Andrzeja, a także naszych czytelników oczywiście, serdecznie za to dziękuję - powiedział.

Wyjaśnił, że wcześniejsze wątpliwości dotyczące jawności rozpraw wynikały z chęci ochrony tożsamości informatorów. Jak zaznaczył, kiedy okazało się, że kobieta nie będzie mogła zeznawać na poprzednim posiedzeniu, a kolejna rozprawa prawdopodobnie odbędzie się jawnie, sama wyraziła gotowość do publicznego złożenia zeznań.

Harłukowicz: byliśmy od początku pewni naszych informatorów

Dziennikarz podkreślił, że wtorkowe zeznania nie były jedynymi, na których opiera się stanowisko redakcji. Wcześniej przed sądem zeznawały również inne osoby, w tym informator, którego tożsamość nadal pozostaje chroniona. - Myślę, że nie mamy co mówić o uczuciu ulgi. My byliśmy od początku pewni naszych informatorów - stwierdził podczas rozmowy w TVN24. Jak dodał, jest zadowolony z dotychczasowego przebiegu postępowania.

- Myślę, że mówiąc tak kolokwialnie, dowieźliśmy wszystko to, co zakładaliśmy, co obiecywaliśmy. Nasi świadkowie zeznali nie tyle tak, jak byśmy chcieli, żeby zeznali, ale zeznali tak, jak po prostu było. Zeznali dokładnie to, co powiedzieli nam półtora roku temu, kiedy przygotowywaliśmy ten materiał - mówił.

Harłukowicz: Nawrocki chciałby złożyć zeznania na piśmie

Harłukowicz odniósł się również do kwestii przesłuchania Karola Nawrockiego. Jak relacjonował, podczas wtorkowej rozprawy pełnomocnicy prezydenta przedstawili propozycję złożenia przez niego zeznań na piśmie. Sędzia opowiedziała się jednak za formą umożliwiającą zadawanie pytań.

- Pan prezydent nie ma obowiązku złożenia zeznań. Dzisiaj na rozprawie pojawił się taki wniosek jego pełnomocników, że pan prezydent chciałby złożyć zeznania na piśmie. Pani sędzia stwierdziła, że jednak wolałaby, aby zostały mu zadawane pytania i żeby pan prezydent na te pytania odpowiadał - powiedział.

Dziennikarz ocenił, że prezydent, jako osoba, która wystąpiła z pozwem, powinien być zainteresowany przedstawieniem swojej wersji wydarzeń. - Byłbym szczerze zdziwiony, gdyby pan prezydent nie skorzystał z takiej możliwości - przyznał.

Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 18 stycznia 2027 roku. Ma wówczas dojść do przesłuchania Nawrockiego w charakterze strony. Dopuszczono możliwość jego zdalnego udziału w posiedzeniu.

Andrzej Stankiewicz
Andrzej Stankiewicz
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Harłukowicz: zależy nam, aby móc zadać prezydentowi pytania

Pytany o decyzję pełnomocników prezydenta dotyczącą pisemnych zeznań, Harłukowicz zaznaczył, że nie zamierza oceniać przyjętej przez nich strategii procesowej. Przypomniał, że w obecnym postępowaniu występuje jako świadek, a pozwanym jest wydawca Onetu. Jednocześnie poinformował, że jego i Andrzeja Stankiewicza czeka odrębna sprawa karna związana z publikacją.

- Nam bardzo zależałoby, aby móc zadać panu prezydentowi konkretne pytania - podkreślił. Wyjaśnił, że właśnie z tego powodu Andrzej Stankiewicz zwrócił się do sądu o dopuszczenie go do udziału w procesie również w charakterze pozwanego.

Harłukowicz został zapytany o to, jakiej reakcji Karola Nawrockiego spodziewa się po wtorkowych zeznaniach. - Nie znam pana prezydenta, nie znam go osobiście, więc trudno mi mówić, jak zareaguje na dzisiejsze zeznania - odpowiedział.

Zaznaczył jednak, że przed sądem zeznawali już inni informatorzy redakcji, a ich relacje - według dziennikarza - były zgodne z treścią opublikowanego materiału.

O co chodzi w procesie Karola Nawrockiego z Onetem?

Sprawa dotyczy artykułu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu", opublikowanego w maju 2025 roku, podczas kampanii prezydenckiej. Jego autorzy, Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz, przedstawili relacje osób, które twierdziły, że Nawrocki, pracując przed laty jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu, miał "uczestniczyć w sprowadzaniu prostytutek dla hotelowych gości".

Karol Nawrocki stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom i skierował przeciwko wydawcy Onetu pozew o ochronę dóbr osobistych. Domaga się między innymi przeprosin. Z publikacją związane jest również odrębne postępowanie karne z prywatnego aktu oskarżenia przeciwko autorom materiału.

Wtorkowa rozprawa była pierwszą w tym procesie otwartą dla publiczności. Wcześniejsze posiedzenia odbywały się za zamkniętymi drzwiami.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiSądPrezydent RP
Czytaj także:
25 min
Bogdan Święczkowski
PremieraŚwięczkowski zawdzięcza Ziobrze niemal wszystko. Jak wygląda niezależność na pokaz?
Czarno na białym
GettyImages-153141035
Co dalej z Saudi Aramco w Polsce? Minister: pewien scenariusz został narysowany"
BIZNES
Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem
"Przez lata była symbolem polskiego dziedzictwa"
WARSZAWA
Kierowca wjechał do fosy podczas ucieczki w Harbutowicach
Jechał po alkoholu i uciekał przed policją. Skończył w rowie
Kraków
groby znicze wszystkich swietych shutterstock_2211100943
Pogoda może podzielić Polskę. Prognoza na Wszystkich Świętych
METEO
Meghan Markle
Księżna Meghan gwiazdą nowego sezonu MasterChef Junior
Kultura i styl
W 2018 roku na lotnisku powstał 1350-metrowy betonowy pas startowy
Białystok chce lotów pasażerskich. Decyzja radnych
Białystok
15-latek został zatrzymany
Zastraszony nożem 14-latek stracił motorower. Policja zatrzymała 15-latka
Mazowieckie
shutterstock_2713742131 (1)
Niemal co trzeci zgon ma związek z tymi nawykami. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany
Zdrowie
shutterstock_2555496213
Znana marka zmieniła strategię. Zaskakujący efekt
BIZNES
Michał Sopiński
Egzotyczne wyjazdy byłego rektora. Na koszt uczelni
Kacper Sulowski
pap_20260728_0HE
"Mała ilustracja". Berek pokazał dane
Polska
imageTitle
Szybki powrót Ronaldo. Drzwi do reprezentacji znów otwarte
EUROSPORT
O włos od tragedii na przejeździe kolejowym
O włos od tragedii, cysterna zjechała w ostatnim momencie. Jest nagranie
Poznań
imageTitle
Puchar Polski zbiera żniwo. Kolejna niespodzianka
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Kończyskach
Po dachowaniu porzucił auto i uciekł. Znaleźli go w piwnicy
Kraków
Tragiczny wypadek pod Myszkowem
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo. Pasażer nie żyje, kierowca usłyszał wyrok
Katowice
Na miejscu policjanci ustalają przebieg zdarzeń (zdj. ilustracyjne)
Nietrzeźwa urzędniczka przyjmowała interesantów. Przyjechała policja
Lublin
Pekin, Chiny
Miał walczyć z korupcją, a brał łapówki. Sąd zdecydował o karze śmierci
BIZNES
Kolizja na autostradzie A2
Rajd po A2 zakończył na barierach. Auto 18-latka stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Warszawa, 15.05.2026, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Bożena Borowiec, Katarzyna Kotula i Anna Maria Żukowska
"A mówiłam, żeby to zdjąć". Kulisy głosowania w Sejmie
Agata Adamek, Sebastian Zakrzewski
1 godz 6 min
pc
Wiara w spisek i "prawa historycznej Rosji". Co z Polską chciałby zrobić Putin?
Terlikowski. Istota rzeczy
Donald Tusk i Szymon Hołownia
Hołownia po rozmowie z premierem. "Mam zapewnienie"
Polska
Niemieckie pociski Patriot
Wiceszefowa MON: w Polsce powstanie centrum serwisowe dla Patriotów
Polska
Adam Glapiński
Co dalej z zarządem NBP? Tusk ma zdecydować o losie prezydenckich nominatów
BIZNES
Niemcy, Neustadt am Ruebenberge. Kierowca wjechał samochodem wjechał w grupę ludzi
Wjechał samochodem w grupę ludzi, są ranni. Policja oddała strzały
Świat
Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką
Czołowe zderzenie. Nie żyje jeden z kierowców
Wrocław
Cysterna przewróciła się na bok na DK42
Przewrócona cysterna zablokowała drogą. Przewoziła gaz
Opole
Posiedzenie rządu 27.10.2026
Duże zmiany w refundacji. Nowe zasady dla chorób rzadkich
Zdrowie
Łukasz Gibała
Kolejna decyzja prezydenta Krakowa. Zwolnił dyrektora
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica