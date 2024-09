"Czekanie trwało kilka godzin. Mieszkańcy się niecierpliwili, my także"

Pytana, jak ocenia współpracę z rządem, prezydentka przyznała, że "kiedy już skończy się stan powodziowy, (...) trzeba będzie usiąść i zrobić rachunek sumienia, co trzeba poprawić, co zmienić". - Brakowało na pewno przepływu informacji. Niektóre informacje musieliśmy zdobywać samodzielnie - mówiła. Dodała, że do władz Świdnicy docierało za mało informacji ze sztabu kryzysowego.

"Zostałam z dwunastoosobową drużyną OSP"

- To, co mocno nam doskwierało, o co mieszkańcy mieli największe pretensje, to zabrakło regularnej dostawy worków. Mieliśmy zabezpieczoną partię kilku tysięcy worków. Później się okazało, że ta fala jednak jest większa, że mamy potrzeby większe. Czekanie na kolejną partię trwało kilka godzin. Mieszkańcy się niecierpliwili, my także. Niewiele mogliśmy zrobić. Każda partia, która dojeżdżała, była od razu rozdysponowana. Piasek woziliśmy z piaskowni oddalonej o kilkanaście kilometrów - opowiadała.