Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
"Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - przekazał w wieczornym wpisie szef BBN Bartosz Grodecki.
Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego na 3 listopada.
Rozmowy o amerykańskiej bazie w Polsce
We wrześniu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych o "znaczącym postępie" w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona.
W USA trwa przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma się zakończyć pod koniec roku. Według wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej decyzji w sprawie bazy należy się spodziewać po jego zakończeniu, czyli w listopadzie lub grudniu
W połowie października w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezydent - pytany, w jakiej sytuacji zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - odpowiedział, że zrobi to wówczas, gdy "informacje od polskich służb, z NATO i od sojuszników wskażą na potrzebę zmiany dotychczasowych działań lub podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce".
Również w połowie października prezydent powiedział, że liczy, iż decyzja w sprawie powstania bazy amerykańskiej w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku. Dodał, że razem z rządem "radzą sobie z tą materią", choć w zespole przygotowującym rozmowy z Amerykanami zabrakło przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego.
We wtorek resort obrony narodowej ogłosił, że USA podjęły decyzję o ulokowaniu w Polsce centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemów obrony powietrznej. Polska zabiegała o tę decyzję od miesięcy i rywalizowała o lokalizację inwestycji z Niemcami, Holandią i Norwegią.