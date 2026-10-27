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Polska

Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

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Karol Nawrocki
Centrum serwisowe dla Patriotów w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka: to jest jasna gwarancja ze strony NATO
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
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Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, ma dotyczyć między innymi budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

"Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - przekazał w wieczornym wpisie szef BBN Bartosz Grodecki. 

Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego na 3 listopada.

Rozmowy o amerykańskiej bazie w Polsce

We wrześniu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych o "znaczącym postępie" w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona.

W USA trwa przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma się zakończyć pod koniec roku. Według wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej decyzji w sprawie bazy należy się spodziewać po jego zakończeniu, czyli w listopadzie lub grudniu

W połowie października w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezydent - pytany, w jakiej sytuacji zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - odpowiedział, że zrobi to wówczas, gdy "informacje od polskich służb, z NATO i od sojuszników wskażą na potrzebę zmiany dotychczasowych działań lub podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce". 

Również w połowie października prezydent powiedział, że liczy, iż decyzja w sprawie powstania bazy amerykańskiej w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku. Dodał, że razem z rządem "radzą sobie z tą materią", choć w zespole przygotowującym rozmowy z Amerykanami zabrakło przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego.

We wtorek resort obrony narodowej ogłosił, że USA podjęły decyzję o ulokowaniu w Polsce centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemów obrony powietrznej. Polska zabiegała o tę decyzję od miesięcy i rywalizowała o lokalizację inwestycji z Niemcami, Holandią i Norwegią

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
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