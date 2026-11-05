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Oglądaj "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+ na żywo od godz. 9.00 >>>

Wejście Karola Nawrockiego do budynku Trybunału Konstytucyjnego tuż przed godz. 1 w nocy z piątku na sobotę przejdzie do historii nie tylko ze względu na to, że głowa państwa - przedstawiciel władzy wykonawczej - w bezprecedensowy sposób wkroczyła do siedziby odrębnej władzy sądowniczej po przepychankach z sędziami.

Przejdzie do historii również ze względu na to, jak wyglądała akcja zabezpieczenia prezydenta w czasie trwającej manifestacji. Karol Nawrocki, od podjęcia decyzji o zawróceniu samolotu lecącego do Senegalu, komunikował swoim współpracownikom, że pojawi się w Trybunale Konstytucyjnym.

SOP odradza główne wejście

Według ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, Służba Ochrony Państwa nie próbowała odwieść prezydenta od zamiaru pojechania do siedziby TK przy Alei Szucha w Warszawie. - To zostałoby odebrane jako afront wobec głowy państwa, więc to nie wchodziło w grę - mówi jedno z naszych źródeł.