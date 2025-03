Tusk reaguje na pismo Dudy. "Proszę się do tego jakoś przyzwyczaić"

Premier Donald Tusk odpowiada prezydentowi Andrzejowi Dudzie na jego pismo dotyczące sprawy Barbary Skrzypek Źródło: TVN24

"Czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły" - napisał premier Donald Tusk w odpowiedzi na skierowane do niego we wtorek pismo prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wyjaśnienia okoliczności przesłuchania i śmierci Barbary Skrzypek.

Andrzej Duda poinformował we wtorek, że wystosował pismo do Donalda Tuska. Wezwał w nim do przedstawienia wyjaśnień przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara w sprawie okoliczności przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła w sobotę, 15 marca. Jak dodał Duda, "oczekując na przedstawienie powyższych wyjaśnień, ponownie apeluje do Pana Premiera o przywrócenie ładu prawnego w organizacji i działaniu prokuratury".

W środę Kancelaria Prezydenta opublikowała treść pisma w mediach społecznościowych.

Tusk: czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły

W środę na platformie X Donald Tusk odpowiedział na pismo Dudy. "Panie Prezydencie. Przywrócenie rządów prawa po ośmiu latach bezprawia, za które jest Pan współodpowiedzialny, było i jest głównym celem mojego rządu. A czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły" - napisał.

Poprosił następnie, aby "się do tego jakoś przyzwyczaić".

Śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego oraz członkini zarządu spółki Srebrna, zmarła w sobotę, 15 marca. Potwierdzając tę informację, prezes PiS Jarosław Kaczyński zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę (12 marca) przesłuchiwali ją w charakterze świadka w śledztwie w sprawie spółki Srebrna. Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek.

Prokurator Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób sugerujących, że taki związek zachodzi.

We wrześniu 1980 roku, a więc tuż po podpisaniu porozumień sierpniowych, Barbara Skrzypek podjęła pracę w Urzędzie Rady Ministrów PRL. Przez dziewięć kolejnych lat pracowała tam u boku czterech premierów PRL, kolejno: Józefa Pińkowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego.