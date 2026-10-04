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Polska

Pożar hali w Lubuskiem. Brak osób poszkodowanych

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Pożar hali magazynowej w Słubicach
Pożar hali magazynowej w Słubicach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Jak zapowiadają strażacy, akcja może potrwać do rana.

Pożar wybuchł w hali magazynowej na osiedlu Przemysłowym w Słubicach. Składowany był niej sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. - W pobliżu nie ma bloków mieszkalnych, nie ma też większych budynków większych, które ewentualnie mogłyby być zagrożone - przekazał na antenie TVN24 młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak.

Zgłoszenie wpłynęło tuż po godzinie 21. -  Na miejscu mamy 18 zastępów zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej chwili dowodzący twierdzi, że nie ma potrzeby dosyłania kolejnych sił i środków - mówił Kaniak.

- Jest to hala o wymiarach 40 na 50 metrów - przekazał wcześniej tvn24.pl oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach kapitan inżynier Mateusz Maćkowiak.

- Biorąc pod uwagę skalę całego zdarzenia i wielkość hali, z pewnością działania potrwają jeszcze wiele godzin - zaznaczył Kaniak.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pożarStraż pożarnawojewództwo lubuskie
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