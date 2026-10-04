Pożar hali w Lubuskiem. Brak osób poszkodowanych
Pożar wybuchł w hali magazynowej na osiedlu Przemysłowym w Słubicach. Składowany był niej sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. - W pobliżu nie ma bloków mieszkalnych, nie ma też większych budynków większych, które ewentualnie mogłyby być zagrożone - przekazał na antenie TVN24 młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak.
Zgłoszenie wpłynęło tuż po godzinie 21. - Na miejscu mamy 18 zastępów zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. W tej chwili dowodzący twierdzi, że nie ma potrzeby dosyłania kolejnych sił i środków - mówił Kaniak.
- Jest to hala o wymiarach 40 na 50 metrów - przekazał wcześniej tvn24.pl oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach kapitan inżynier Mateusz Maćkowiak.
- Biorąc pod uwagę skalę całego zdarzenia i wielkość hali, z pewnością działania potrwają jeszcze wiele godzin - zaznaczył Kaniak.