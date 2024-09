W niedzielę wieczorem władze miasta Brzeg w województwie opolskim ogłosiły ewakuację mieszkańców obszaru zagrożonego zalaniem.

"W związku z coraz trudniejszą sytuacją i przyrastającym poziomem wody w Odrze oraz niepokojącymi prognozami, jesteśmy zmuszeni rozpocząć ewakuację mieszkańców zagrożonych zalaniem terenów

W tej chwili najbardziej zagrożone mogą być następujące ulice: Grobli, Plac Drzewny, Wał Śluzowy, Błonie, Nadodrzańska, Nadbrzeżna, Cegielniana i Strzelecka.

Osoby ewakuowane będą podejmowane spod domów, przygotowanym transportem. Osobom starszym i schorowanym zostanie udzielona pomoc. Ewakuacja rozpocznie się od godz. 22. Na miejscu działają już wszystkie służby" - poinformował w komunikacie urząd miasta.

"Potrzebę odebrania zwierząt do sprawowania opieki do czasu ustabilizowania sytuacji powodziowej należy zgłaszać do personelu schroniska Przytul Psisko. Zwierzęta będą tam zaopiekowane do czasu ustąpienia następstw powodzi. Zgłoszenia potrzeby odebrania zwierząt pod numerem telefonu: 535 955 515" - dodano.