Mówił, że "cóż szkodzi obiecać". Poseł ukarany

Mentzen: Na osiem punktów, zgadza się pan z czterema. A podpisze mi pan te cztery punkty? Trzaskowski: nie Źródło: Zdjęcia organizatora

Kluczowe fakty: Kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej zdecydowało o ukaraniu Przemysława Witka za wypowiedź "cóż szkodzi obiecać" w Polsat News, o czym poinformowała Wirtualna Polska.

Słowa posła KO odnosiły się do postulatu z deklaracji, którą przed drugą turą wyborów prezydenckich przedstawił obu kandydatom Sławomir Mentzen.

Wypowiedź polityka wywołała oburzenie, a rzeczniczka KO oceniła ją wówczas za "niedopuszczalną".

Wirtualna Polska podała, że kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej zdecydowało o ukaraniu Przemysława Witka za wypowiedź "cóż szkodzi obiecać" w Polsat News. - Poseł Przemysław Witek został na trzy miesiące zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Ma również zakaz wypowiadania się w mediach - powiedziała w rozmowie z portalem Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu KO.

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich Sławomir Mentzen zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego do swojego programu w mediach społecznościowych. Zaprezentował też ośmiopunktową deklarację, którą dał do podpisania obu kandydatom. Na tej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - mieli wyrobić sobie zdanie w sprawie ewentualnego poparcia w drugiej turze wyborów.

Poseł KO Przemysław Witek, w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News, stwierdził, że Trzaskowski "zdecydowanie" może zgodzić się z postulatem o treści: "Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków".

- I co, nie wprowadzicie nigdy już żadnych podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? - dopytywała posła prowadząca program.

- Cóż szkodzi obiecać? - zapytał poseł Witek.

Ostatecznie Rafał Trzaskowski zgodził się z wybranymi punktami deklaracji Mentzena, ale nie podpisał jej. Natomiast pod wszystkimi punktami wskazanymi przez polityka Konfederacji podpisał się Karol Nawrocki.

"Niedopuszczalna wypowiedź"

Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej rzeczniczka KO oceniła wypowiedź jako "niedopuszczalną" i zapowiedziała ukaranie posła. W opublikowanym w mediach społecznościowych filmie, do słów Przemysława Witka odniósł się także Jarosław Kaczyński. - Szanowni państwo, słowo honoru, że to nie na zamówienie naszego sztabu - powiedział prezes PiS.

Przemysław Witek w 2023 roku po raz pierwszy startował w wyborach do Sejmu i jest to jego pierwsza kadencja w parlamencie. Polityk jest członkiem zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, któremu przewodniczy Roman Giertych.