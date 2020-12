Morawiecki: rząd miał jeden zasadniczy problem

To środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Wskazał, że w konkluzjach jest "wyraźne zdanie, że nawet samo ustalenie, że jest jakiś problem z tak zwaną praworządnością, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego". Zaznaczył, że rząd miał "jeden zasadniczy problem" - "niejednoznaczności różnych zapisów".

Podczas odbywającego się w Brukseli szczytu Unii Europejskiej doszło w czwartek do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy, o czym poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Szefowa Komisji Europejskiej napisała, że dzięki porozumieniu 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej.

"To środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu"

Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem oświadczył, że "negocjacje budżetowe przyniosły nam bardzo dobry rezultat, bardzo dobry budżet".

- To środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu - wskazał.

Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli Radek Pietruszka/PAP

"Był problem wieloznaczności, czy niejednoznaczności różnych zapisów, które odnosiły się do tego budżetu"

Zaznaczył jednak, że rząd miał "jeden zasadniczy problem". - To był problem wieloznaczności, czy niejednoznaczności różnych zapisów, które odnosiły się do tego budżetu. Obawialiśmy się tego, że mogą te zapisy być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś krajowi Unii Europejskiej środki tylko dlatego, że się komuś coś nie podoba w Brukseli - powiedział polski premier.

Podkreślił jednocześnie, że "dzisiaj mamy ustalone konkluzje, wynegocjowane w ostatnich tygodniach". - Razem z Viktorem [Orbanem, premierem Węgier - przyp. red.], razem z Węgrami, ramię w ramię, przez wiele dni, mogę powiedzieć kilka nocy - dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki wskazał, że "w konkluzjach mamy jednoznaczność". - Są tam sformułowania, które w bardzo prosty sposób opisują ten proces, jak on ma teraz wyglądać. Mało tego jest tam bardzo wyraźne zdanie, że nawet samo ustalenie, że jest jakiś problem z tak zwaną praworządnością nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego - oświadczył.

Autor:kb//now

Źródło: PAP, TVN24