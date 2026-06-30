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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o zdjęciu "poprawionym" przez AI: upał, chochliki

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Sobkowiak-Czarnecka o "poprawionym" zdjęciu: upał, chochliki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Lepiej nie używać do tego sztucznej inteligencji, a upał sprawia, że takie chochliki się pojawiają - powiedziała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, komentując zmodyfikowane zdjęcie, które pojawiło się na jej profilu. Jak przyznała, po poprawieniu jakości zdjęcia "nie zostały sprawdzone szczegóły".

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pytana była o zmodyfikowane zdjęcie, które pojawiło się na jej profilu w serwisie X w związku z obchodami 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. - Sprawa została już całkowicie wyjaśniona - odpowiedziała Sobkowiak-Czarnecka. 

- Upał, chochliki, to wszystko ma swoje efekty - tłumaczyła nowa pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.

Sobkowiak-Czarnecka o zmodyfikowanym zdjęciu: błąd, wpadka

Jak powiedziała, "zdjęcie pierwotnie na przesyle straciło na jakości". - Z tego co wiem, jeden z pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej chciał poprawić jakość tego zdjęcia. Nie zostały sprawdzone szczegóły - błąd, wpadka - przyznała. 

Zapewniła, że "nikt nie miał tutaj na celu wymazania czegokolwiek z tego zdjęcia". - To nie tylko jeden z panów narodowców miał zmiany na koszulce, ale właściwie wszyscy, którzy są na tym zdjęciu, coś mieli inaczej niż wcześniej - mówiła Sobkowiak-Czarnecka. 

- Lepiej nie używać do tego sztucznej inteligencji, a upał sprawia, że takie chochliki się pojawiają - podsumowała. 

Poprawione zdjęcie na profilu wiceszefowej MON

W niedzielę wieczorem w serwisie X wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opublikowała wpis poświęcony obchodom 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Do wpisu dołączyła fotografię z uroczystości.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na obchodach Czerwca 1956 roku
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na obchodach Czerwca 1956 roku
Źródło zdjęcia: PAP/Marek Zakrzewski

Uwagę internautów zwróciło jednak kilka szczegółów - nienaturalne twarze, nieczytelny napis, czy dziwny kształt orderu przypiętego do munduru. Jak się wkrótce okazało, fotografia została poprawiona z użyciem sztucznej inteligencji. MON przeprosiło za zaistniałą sytuację i wyjaśniło, że "doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii".

W sieci pojawiły się spekulacje, że fotografia została przerobiona po to, by usunąć napis "Narodowcy RP" z koszulki mężczyzny stojącego z tyłu po lewej stronie. Zasugerował to m.in. we wpisie na portalu X Mateusz Kurzejewski, rzecznik kampanii Przemysława Czarnka i wicerzecznik PiS, a jego wpis podał dalej Sławomir Cenckiewicz pytając w komentarzu: "Serio?".

W poniedziałkowy wieczór Sobkowiak-Czarnecka krótko odniosła się do sprawy. Podziękowała Kurzejewskiemu i Cenckiewiczowi "za zwrócenie uwagi". "Sprawa wyjaśniona. A Pana ze zdjęcia zapraszam na kawę w MON i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach" - napisała.

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Źródło: TVN24
Tagi:
Ministerstwo Obrony NarodowejSztuczna inteligencjazdjęcia
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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