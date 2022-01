Kontrowersje wokół Polskiego Ładu. "Za moich czasów taki bubel by nie przeszedł"

czytaj dalej

Sekretarz stanu USA Antony Blinken skrytykował wydany przez prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa rozkaz strzelania do protestujących. - Zdecydowanie odrzucam tę decyzję. Jest błędna i powinna być wycofana - powiedział. Blinken mówił też o napięciu przy granicy Rosji i Ukrainy. - O postępy będzie trudno, gdy Rosja przykłada broń do skroni Ukrainy - powiedział, nawiązując do zaplanowanych na poniedziałek rozmów dyplomatycznych między Rosją a USA.