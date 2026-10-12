Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska i Norwegia podpisały deklarację o strategicznym partnerstwie

Donald Tusk i premier Norwegii Jonas Gahr Store
Spotkanie premiera Tuska z premierem Norwegii
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
To potwierdzenie wieloletniej pracy na rzecz budowy naszych wspólnych relacji - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów o spotkaniu Donalda Tuska z szefem norweskiego rządu Jonasem Gahrem Storem. Politycy rozmawiali między innymi o bezpieczeństwie, dalszym wsparciu Ukrainy i sankcjach wobec Rosji.

"Podpisaliśmy dzisiaj deklarację o strategicznym partnerstwie między Rzeczpospolitą a Królestwem Norwegii. To potwierdzenie wieloletniej pracy na rzecz budowy naszych wspólnych relacji" - przekazała w poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we wpisie na platformie X.

Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk podkreślił, że Polska i Norwegia podzielają stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej.

- Przede wszystkim rozmawialiśmy o sytuacji geopolitycznej i o relacjach polsko-norweskich. Muszę powiedzieć, że w każdej z ważnych spraw mamy pogląd zbieżny, a właściwie identyczny - powiedział.

Tusk: relacje polsko-norweskie lepsze niż kiedykolwiek

Szef polskiego rządu ocenił, że podpisana deklaracja jest efektem wieloletniej współpracy obu państw.

- Podpisaliśmy przed chwilą deklarację o strategicznym partnerstwie między Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą. Ta deklaracja to potwierdzenie naszej ciężkiej pracy od lat, pracy na rzecz budowy relacji polsko-norweskich, dzisiaj lepszych niż kiedykolwiek w historii. One nigdy nie były złe, ale dzisiaj są świadectwem, jak można budować prawdziwą przyjaźń między narodami i państwami i rządami na gruncie zarówno wspólnych interesów, jak i wspólnych wartości - mówił Tusk.

Premier zwrócił również uwagę na znaczenie funduszy norweskich dla Polski. - Polska jest od lat największym beneficjentem funduszu norweskiego i jestem z tego bardzo dumny - powiedział.

"Strategia zwycięstwa" NATO. "Jesteśmy gotowi"
Dowiedz się więcej:

"Strategia zwycięstwa" NATO. "Jesteśmy gotowi"

Tusk o Rosji: Zachód nie może okazać słabości

Jednym z głównych tematów rozmów była wojna w Ukrainie i dalsza presja na Rosję. Donald Tusk podkreślił znaczenie solidarności państw NATO oraz utrzymania bliskich stosunków między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

- Mamy wspólny pogląd na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o solidarność między państwami NATO, jeśli chodzi o konieczność utrzymania jak najbliższych relacji euroatlantyckich. Europa potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje Europy i jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, jeśli chodzi o konsekwentne wsparcie dla Ukrainy - mówił.

Premier ocenił, że wobec działań Rosji konieczne jest jednoczesne prowadzenie wysiłków dyplomatycznych i utrzymywanie presji na Moskwę.

- Obaj mamy przekonanie, że odpowiedzią na postępującą eskalację ze strony Putina powinny być z jednej strony dalsze próby dyplomatyczne na rzecz przerwania ognia, a z drugiej strony w żadnym wypadku Zachód nie może okazać słabości w relacji z Putinem, bo to natychmiast jest przez Rosję wykorzystywane i dlatego cieszę się, że będę mógł z pełnym przekonaniem mówić, że Polska i Norwegia stoją dokładnie na tym samym stanowisku - powiedział Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że sankcje pozostają jednym z narzędzi wywierania presji na Rosję.

- Potrzebujemy między innymi sankcji wobec Rosji, to jest skuteczne narzędzie, które Rosję powstrzymuje i jeśli myśleć o korekcie polityki sankcyjnej, to raczej na rzecz wzmocnienia sankcji, a nie ich łagodzenia Tak długo, jak długo Rosja łamie wszelkie próby ustalenia czegokolwiek pozytywnego, tak długo, jak Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną w Ukrainie, domy, autobusy, przedszkola, szpitale. Nigdy nie pozwolimy na to, aby Ukraina została sama w tej konfrontacji z rosyjską agresją - podkreślił.

Tusk zapowiedział również dążenie do zacieśnienia współpracy z Norwegią i pozostałymi państwami europejskimi w zakresie polityki sankcyjnej.

Spotkanie Donalda Tuska z premierem Norwegii
Spotkanie Donalda Tuska z premierem Norwegii

Premier Norwegii: z żadnym krajem nie zbliżyliśmy się tak bardzo

Premier Norwegii Jonas Gahr Store podkreślił podczas konferencji znaczenie stosunków z Polską.

- Prawdą jest to, panie premierze, że według moich obliczeń nie ma takiego kraju, z którym Norwegia zbliżyłaby się bardziej w ciągu 30 ostatnich lat, niż Polska - powiedział.

Szef norweskiego rządu zwrócił również uwagę na obecność norweskich wojskowych w Polsce.

- Myślę, że po Stanach Zjednoczonych, Norwegia to ten kraj, który ma najwięcej żołnierzy w Polsce - mówił.

Store zaznaczył, że fundamentem współpracy między oboma państwami jest wzajemne zaufanie. Jak wyjaśnił, podpisana deklaracja obejmuje ponad 20 punktów dotyczących różnych obszarów współpracy.

Energetyczne zawieszenie broni? Zełenski mówi, jak zareagowała Rosja
Dowiedz się więcej:

Energetyczne zawieszenie broni? Zełenski mówi, jak zareagowała Rosja

- Pracujemy tylko z tymi krajami, z którymi istnieje zaufanie. Jeżeli czegokolwiek brakuje dzisiaj na świecie, to zdecydowanie zaufania, ale my jesteśmy w stanie pokazać również, jak wiele możemy zrobić, gdy zaufanie to istnieje, to jest to, co istnieje między naszymi krajami - określił.

Premier Norwegii wskazał, że dokument obejmuje między innymi współpracę w zakresie bezpieczeństwa, obronności, mobilności wojskowej, ochrony infrastruktury krytycznej, energetyki oraz wsparcia Ukrainy. Przewiduje także rozwój kontaktów gospodarczych, w tym współpracy firm z sektora przemysłu obronnego.

Kolejna wizyta premiera Norwegii w Polsce

W poniedziałek przed południem Jonas Gahr Store uczestniczył w konferencji Warsaw Security Forum. W planie jego wizyty znalazło się również spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. Norweski premier odwiedził Polskę także w lutym tego roku. Wspólnie z Donaldem Tuskiem wizytował wówczas Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa w województwie podkarpackim.

Na poligonie realizowany jest polsko-norweski projekt Camp Jomsborg, w ramach którego żołnierze z Norwegii oraz innych państw nordyckich i bałtyckich prowadzą szkolenia dla ukraińskich wojskowych.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskNorwegiaNATOUkraina
Czytaj także:
imageTitle
Hurkacz na wznoszącej. Ten element robi różnicę
EUROSPORT
imageTitle
Sfrustrowany Alcaraz sensacyjnie za burtą. "Tak nie da się grać"
EUROSPORT
imageTitle
Starcie potentatów w Manchesterze. Jakie mecze w tej kolejce Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
Adam miał 21 lat, został śmiertelnie postrzelony z policyjnej broni
21-letni Adam zginął od strzału z policyjnej broni. Ruszył ponowny proces
Poznań
Apteka
Partie popularnego leku wycofane
BIZNES
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Miał nóż, policjanci użyli służbowej broni. 41-latek zmarł, sprawę bada prokuratura
Kraków
Akcja ratunkowa w okolicach Urzulei na Sardynii
Osuwisko zablokowało wyjście z jaskini. Mężczyzna utknął w środku
METEO
Atak w szkole w Francji
Atak w szkole we Francji. Padły strzały
Świat
Żołnierze piechoty morskiej USA podczas ćwiczeń na Okinawie
"Proszę, wyjedźcie". Część mieszkańców wyspy ma dość amerykańskiego wojska
Świat
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
WARSZAWA
MIŃSK MAZOWIECKI ZAMKNIĘTE SZKOŁY PATROLE POLICJI
Zamieszczali filmy i grozili. Kolejni nastolatkowie z zarzutami
Lublin
Donald Tusk
Narada u premiera. Tusk o kolejnych zatrzymaniach
Polska
Taśma policyjna
Cios nożem w kolano. Kobieta nie żyje, zarzut dla jej męża
Wrocław
Jechał hulajnogą po S7
Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej. Szuka go policja
Kraków
shutterstock_1683415876
Od czego zależy reakcja na szczepionkę? Naukowcy wskazali możliwy powód
Zdrowie
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Chcą ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Prezydent ostrzega
BIZNES
SRK zabroniło wstępu na należący do niej teren hałdy
Osiedle przysypane grubą warstwą pyłu. Obok trująca góra pełna metali ciężkich i benzoapirenu
Mateusz Czajka
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
WARSZAWA
Kolizja na DK 81
Chciał skręcić, inny kierowca nie zahamował. Nagranie
Katowice
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich na Warsaw Security Forum
"Strategia zwycięstwa" NATO. "Jesteśmy gotowi"
Polska
Papież Leon XIV
Zmiana w płucu papieża. Watykan podał nowe informacje
Świat
Kobieta z telefonem
Telefon może uratować życie
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Awantura w mieszkaniu. Zaatakował kobietę i dwóch policjantów
Rzeszów
Kobieta wjechała w przystanek tramwajowy i uciekła
Staranowała przystanek, zostawiła rozbite auto i uciekła
Poznań
Donald Tusk
Tusk skomentował wybory w Krakowie. Wspomniał o metrze
WYBORY W KRAKOWIE
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
WARSZAWA
Pędził 192 kmh na S10, mimo że nie miał uprawnień do kierowania
O 100 kilometrów na godzinę za szybko i bez prawa jazdy
Szczecin
Russell Brand
Rusza proces słynnego aktora. Jest oskarżony o gwałty i napaści seksualne 
Świat
Uciekając przed pościgiem zatrzymała się na płocie
Uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut, uciekała przed policją. Zarzuty i areszt dla 59-latki
Kraków
Pijany kierowca potrącił 10-latka na hulajnodze
Spowodował kolizję i odjechał, później potrącił 11-letniego chłopca
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica