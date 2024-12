Polska będzie miała satelity obserwacyjne. "Dla nas nie ma rewirów niedostępnych"

W piątek w obecności wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza podpisano umowę na zakup satelitów obserwacyjnych dla Wojska Polskiego, której wartość to 556,7 miliona złotych. W 2026 roku polskie satelity znajdą się na orbicie. - To wszystko udowadnia, że dla nas nie ma rewirów niedostępnych, że Wojsko Polskie, Siły Zbrojne, MON będą inwestować wszędzie tam, gdzie zwiększa się zdolność do działania - mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Creotech S.A., jest rozszerzenie zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelitarne systemu obserwacji Ziemi. Zgodnie z umową wartą 556,7 mln zł mają być dostarczone cztery mikrosatelity.

Obecny podczas uroczystości podpisania kontraktu Kosiniak-Kamysz mówił, że podpisana umowa jest niezwykłym osiągnięciem polskich Sił Zbrojnych, a zwiększenie operacyjności obrazowania dzięki satelitom jest absolutnie konieczne do działań taktycznych.

Umowa, oprócz samych satelitów, obejmuje także cały system obsługi naziemnej oraz system przetwarzania danych. - To wszystko udowadnia, że dla nas nie ma rewirów niedostępnych, że Wojsko Polskie, Siły Zbrojne, MON będą inwestować wszędzie tam, gdzie zwiększa się zdolność do działania - podkreślał szef MON. Dodał, że Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju swoich Sił Zbrojnych.

Władysław Kosiniak-Kamysz PAP/Albert Zawada

Kosiniak-Kamysz: grudzień to niezwykły miesiąc

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, pieniądze przeznaczone na umowę pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. - Grudzień to niezwykły miesiąc, to jest miesiąc, który przynosi bardzo wiele kontraktów. W tym tygodniu podpisaliśmy umowy na Rosomaki, Groty, Visy - wyliczał Kosiniak-Kamysz. - To wszystko pokazuje, jak intensywnie gospodarujemy największym w historii budżetem. Inwestujemy w polską armię, kupując u polskich przedsiębiorców - dodał.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk wyjaśnił, że w 2026 roku polskie satelity znajdą się na orbicie, a już w przyszłym roku pierwszy polski satelita pojawi się w kosmosie.

Umowa ta jest jednym z elementów projektu Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob, który zakłada budowę konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych. Należy dodać, że w grudniu 2022 r. były szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na zakup dwóch satelitów obserwacyjnych i stacji odbiorczej od firmy Airbus Defence and Space, której wartość wyniosła ok. 575 mln euro netto. Te satelity zostaną zbudowane i wyniesione na orbitę do roku 2027.

