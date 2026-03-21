Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska 2050 zmienia nazwę

Polska 2050 Szymona Hołowni zmienia nazwę, ogłoszono ją na "Kongresie Nowego Otwarcia". - Myślę, że nie ma innego słowa, którym można by zastąpić Szymona Hołownię - mówiła liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska Nałęcz.

Założyciel i były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, otwierając sobotni Kongres Nowego Otwarcia, skierował podziękowania do wszystkich działaczy partii. - Nie, nie udało mi się zmienić polskiej polityki tak, jak chciałem. Nie, nie udało mi się osiągnąć wielu rzeczy, które chciałem osiągnąć. Wydawało mi się, że jesteśmy gotowi na pewne rzeczy, na które, jak się okazuje, jeszcze nie jesteśmy - oznajmił.

- Ale to, że udało się zebrać ludzi tak wspaniałych, tak niezwykłych, tak wytrzymałych, tak wiernych idei i wartościom, które wyznają, to jest to rzecz, którą zapiszę sobie w pamiętniczku, w kajeciku i będę pamiętał długo, jako jedną z najważniejszych rzeczy, jaka rzeczywiście w życiu mnie spotkała - przyznał.

Mówił też, że cieszy się, że nadszedł moment, w którym ugrupowanie "okazało się na tyle dojrzałe, że wyszło z fazy założyciela i przeszło do fazy przekazania przywództwa". - W każdej organizacji tak powinno być. W państwie, w każdej zbiorowości. Każdy ma swój czas. Każdy ma swoją szansę - ocenił.

Chwalił również obecną przewodniczą partii Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. - Jest liderem wybitnym. Jest osobą niezwykle merytoryczną. Jest osobą niezwykle pracowitą. Jest osobą niezwykle oddaną w sprawie. Jest osobą w kryształowy sposób uczciwą. Jest osobą, która dzisiaj bierze na siebie potężną odpowiedzialność - wymieniał Hołownia.

"Trzy kluczowe kwestie" i "test dla koalicji". Kulisy spotkania liderów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzy kluczowe kwestie" i "test dla koalicji". Kulisy spotkania liderów

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski

Nowa nazwa Polski 2050

Szymon Hołownia, wspólnie z liderką formacji ogłosili jej nową nazwę. Jak przekazano, od teraz partia będzie nazywać się Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.

- To naprawdę żadna przykrość, a zaszczyt być zastąpionym przez Rzeczpospolitą Polską w nazwie naszej partii - powiedział wicemarszałek Sejmu. - Myślę, że nie ma innego słowa, którym można by zastąpić Szymona Hołownię - dodała z kolei Katarzyna Pełczyńska Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz o planach partii

Zwracając się do zgromadzonych na kongresie Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona "lobbystą klasy średniej". - Płaca, praca i mieszkania. To jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050 - mówiła.

Jak oceniła, "praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku". - Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego - dodała.

- Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy złotych - zapowiedziała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050SejmKoalicja 15 października
Czytaj także:
Frederik Pleitgen
Jako pierwszy korespondent dotarł do Iranu. "Było czuć, że jesteśmy w kraju ogarniętym wojną"
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
WARSZAWA
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o profesjonalnej karetce. "Warto walczyć do końca"
WARSZAWA
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
imageTitle
Rozemocjonowana Święty-Ersetic. "Zalałam się łzami dwa razy"
Najnowsze
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie
BIZNES
Myśliwy
Po co nam myśliwi?
Tomasz Słomczyński
Śledczy badają sprawę pożaru hali w Pardubicach
Pożar hali w Czechach. Sprawdzają, czy doszło do ataku terrorystycznego
imageTitle
Ostatni zjazd dla Włocha. Wymagająca trasa mu służy
EUROSPORT
imageTitle
Polska sztafeta mieszana na medal. Dyskwalifikacja Jamajki
EUROSPORT
imageTitle
Jak daleko polecieć na mamucie? Polski skoczek wyjaśnia
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki poleci do USA
Polska
Kierujący autobusem podczas jazdy korzystał z telefonu
Kierował autobusem, ale patrzył w telefon. Został nagrany
Łódź
Przymrozki, zimno, mróz
Przymrozki. Jednego dnia alarmy mogą objąć prawie cały kraj
METEO
Film z kamerki nasobnej policjantki, która uratowała życie mężczyźnie
Policjantka uratowała mężczyznę i straciła przytomność. Dramatyczne nagranie
Łódź
Kadr na kino
Nowa rola Ryana Goslinga, zwiastun trzeciej "Diuny" i nietypowe oświadczyny lidera Metalliki
KADR NA KINO
imageTitle
Norweżka poza zasięgiem przed własną widownią
EUROSPORT
Donald Trump
USA i Izrael zaatakowały irański kompleks nuklearny
BIZNES
imageTitle
Polska moc na płotkach. Szymański i Czykier pewnie w półfinale
EUROSPORT
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
WARSZAWA
Szpital Powiatowy w Lesku
Reakcja na słowa premiera o porodówce w Lesku
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
METEO
imageTitle
Zupełnie nowa rola polskiego mistrza. "Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny"
Najnowsze
Szef FBI Kash Patel
Szef FBI: rosyjscy hakerzy atakują polityków, wojskowych i dziennikarzy
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
imageTitle
Radość od niego aż bije. O'Sullivan w finale World Open
EUROSPORT
GettyImages-1821107484
"Status najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny"
BIZNES
imageTitle
Polska sobota w Miami. O której mecze Linette i Majchrzaka?
EUROSPORT
Kościół Anglii rozpoczął udzielanie błogosławieństw parom jednopłciowym
"Magiczny moment". Adwokat o przełomowym wyroku NSA
Polska
Samochód wpadł do stawu. W środku cztery osoby
Samochód wpadł do stawu. W środku były cztery osoby
Katowice
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica