Polska 2050 zmienia nazwę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Założyciel i były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, otwierając sobotni Kongres Nowego Otwarcia, skierował podziękowania do wszystkich działaczy partii. - Nie, nie udało mi się zmienić polskiej polityki tak, jak chciałem. Nie, nie udało mi się osiągnąć wielu rzeczy, które chciałem osiągnąć. Wydawało mi się, że jesteśmy gotowi na pewne rzeczy, na które, jak się okazuje, jeszcze nie jesteśmy - oznajmił.

- Ale to, że udało się zebrać ludzi tak wspaniałych, tak niezwykłych, tak wytrzymałych, tak wiernych idei i wartościom, które wyznają, to jest to rzecz, którą zapiszę sobie w pamiętniczku, w kajeciku i będę pamiętał długo, jako jedną z najważniejszych rzeczy, jaka rzeczywiście w życiu mnie spotkała - przyznał.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia Źródło: PAP/Paweł Supernak

Mówił też, że cieszy się, że nadszedł moment, w którym ugrupowanie "okazało się na tyle dojrzałe, że wyszło z fazy założyciela i przeszło do fazy przekazania przywództwa". - W każdej organizacji tak powinno być. W państwie, w każdej zbiorowości. Każdy ma swój czas. Każdy ma swoją szansę - ocenił.

Chwalił również obecną przewodniczą partii Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. - Jest liderem wybitnym. Jest osobą niezwykle merytoryczną. Jest osobą niezwykle pracowitą. Jest osobą niezwykle oddaną w sprawie. Jest osobą w kryształowy sposób uczciwą. Jest osobą, która dzisiaj bierze na siebie potężną odpowiedzialność - wymieniał Hołownia.

Nowa nazwa Polski 2050

Szymon Hołownia, wspólnie z liderką formacji ogłosili jej nową nazwę. Jak przekazano, od teraz partia będzie nazywać się Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej.

- To naprawdę żadna przykrość, a zaszczyt być zastąpionym przez Rzeczpospolitą Polską w nazwie naszej partii - powiedział wicemarszałek Sejmu. - Myślę, że nie ma innego słowa, którym można by zastąpić Szymona Hołownię - dodała z kolei Katarzyna Pełczyńska Nałęcz.

Zaczynamy nowy rozdział! 💛 pic.twitter.com/dcJSaaesZm — Polska 2050 (@PL_2050) March 21, 2026 Rozwiń

Pełczyńska-Nałęcz o planach partii

Zwracając się do zgromadzonych na kongresie Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona "lobbystą klasy średniej". - Płaca, praca i mieszkania. To jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050 - mówiła.

Jak oceniła, "praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku". - Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego - dodała.

- Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy złotych - zapowiedziała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD