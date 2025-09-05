Pożegnanie "Slaba". Został pośmiertnie awansowany

Major Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu na nagraniach archiwalnych Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: 28 sierpnia podczas lotów treningowych przed Air Show na radomskim lotnisku rozbił się polski F-16. W katastrofie zginął Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.

Pogrzeb pilota - zgodnie z wolą najbliższych - miał charakter prywatny.

W dniu pożegnania Krakowiana Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że został on pośmiertnie awansowany. Decyzją prezydenta "Slab" został także odznaczony Lotniczym Krzyżem Zasługi.

"Dziś pożegnaliśmy naszego kolegę, mjr. Macieja 'Slaba' Krakowiana" - poinformował w piątek Sztab Generalny WP. "Slab" zginął w zeszłym tygodniu w wypadku F-16 podczas próby do Air Show w Radomiu.

"Z ogromnym smutkiem wspominamy pilota, który całe swoje życie służył ojczyźnie - oddanego, pełnego pasji żołnierza, przyjaciela i mentora. Jego odejście pozostawia w naszych sercach pustkę, której nic nie zapełni, ale jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - dodano w komunikacie.

Sztab Generalny przekazał, że Krakowian został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.

Krakowian został też pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Lotniczym Krzyżem Zasługi, o czym poinformowała Agnieszka Jędrzak z prezydenckiej kancelarii.

Zgodnie z wolą rodziny uroczystość pogrzebowa majora Krakowiana miała charakter prywatny.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w dniu pogrzebu żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi.

„Śpij Kolego… w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie.”

W dniu ceremonii pogrzebowej śp. mjr. Macieja Krakowiana, żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi.



Szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał, że Krakowian "przez lata z dumą i honorem reprezentował Polskę i nasze lotnictwo wojskowe na najważniejszych pokazach lotniczych". "Jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie służbie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów. Cześć Jego Pamięci!" - napisał minister.

Maciej "Slab" Krakowian - kim był wybitny polski pilot

"Mjr Maciej Krakowian był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs, miał na swoim koncie ponad 1 400 godzin nalotu (w tym około 1 200 na F-16)" - przekazało Wojsko Polskie.

"Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jako instruktor-pilot i lider zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland. Został także uhonorowany prestiżową nagrodą 'As the Crow Flies Trophy' podczas pokazów RIAT 2025" - dodano w komunikacie.

Maciej "Slab" Krakowian Źródło: Piotr Polak/PAP

Krakowian był jednym z bohaterów reportażu reportera TVN24 Artura Molędy "NATO: siła w powietrzu".

