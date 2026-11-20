RELACJA Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Relacja tvn24.pl Kuba Koprzywa |

Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej. Nagranie Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak poinformował, że trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim. Prokurator. Kozak przekazał na konferencji prasowej, że na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia i jakie są skutki jego upadku.

St. bryg. Ireneusz Szewczyk z Komendy Powiatowej PSP w Nisku przekazał, że między miejscowością Groble a Rudnikiem nad Sanem znaleziono obiekt latający. - Nikomu nic się nie stało. Nie trzeba było też gasić lasu. Na razie nie wiadomo czy to dron czy rakieta - powiedział.

Rzeczniczka komendanta powiatowego policji w Jarosławiu Anna Długosz podała natomiast, że policjanci zabezpieczają miejsce w Mołodyczu w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim, gdzie na dużym obszarze rozrzucone są metalowe elementy nieznanego obiektu.

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Wszystkie wpisy (22) Najważniejsze (5) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 2 minuty temu WAŻNE Starszy brygadier Ireneusz Szewczyk z Komendy Powiatowej PSP w Nisku przekazał, że znaleziono obiekt latający między miejscowością Groble a Rudnikiem nad Sanem. - Nikomu nic się nie stało. Nie trzeba było też gasić lasu. Na razie nie wiadomo czy to dron czy rakieta - powiedział. 3 minuty temu Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Warszawie: nikt nie ucierpiał na terytorium Polski, nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej. 6 minut temu "Na odprawie u premiera Donalda Tuska wraz z szefami ABW, AW, SWW i SKW przedstawiliśmy informacje służb na temat naruszeń polskiej granicy przez obce obiekty powietrzne. Służby specjalne są od rana także w bieżącym kontakcie ze służbami sojuszniczymi" - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rozwiń 9 minut temu Szef BBN Bartosz Grodecki na konferencji prasowej w Warszawie: wysłaliśmy na miejsce pracownika BBN, będziemy przekazywać informacje prezydentowi. 10:33 "W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec" - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rozwiń 10:31 WAŻNE Obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to może być rakieta manewrująca Ch-101 albo dron odrzutowy - poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. Dodał, że takie scenariusze są rozpatrywane "w związku z tym, że takich środków napadu powietrznego dzisiejszej nocy używali Rosjanie na Ukrainie". 10:29 "Kolejne naruszenie polskiej (i NATO-wskiej) przestrzeni powietrznej w wyniku zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej agresji na Ukrainę pokazuje, jakie zagrożenia dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej niesie ze sobą rosyjska agresja" - minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Podczas gdy Moskwa próbuje zainicjować dyskusję na temat 'nowej architektury bezpieczeństwa w Europie', rosyjskie pociski i drony bezpośrednio podważają istniejący porządek bezpieczeństwa w Europie. Pierwszym krokiem w kierunku jego wzmocnienia byłoby prawdopodobnie zaprzestanie takich ataków" - podkreślił. "Solidaryzujemy się z Polską i Polakami. Ściśle współpracujemy, aby zapewnić wszelką niezbędną pomoc w wyjaśnieniu tego incydentu i zapobieganiu podobnym zagrożeniom w przyszłości" - zapewnił Sybiha. Rozwiń 10:23 WAŻNE "W powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem. W miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni" - poinformowała Podkarpacka Policja. Dodano, że "ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało". Na miejscu pracują służby, powiadomiono też między innymi Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW oraz Straż Pożarną. Rozwiń 10:19 Ukraina została zaatakowana przez Rosję w nocy z czwartku na piątek 20 rakietami balistycznymi, 80 pociskami manewrującymi i około 400 dronami różnych typów, w tym 120 odrzutowymi - poinformował rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat. "Prawdopodobnie jedna z rakiet przekroczyła granicę z Polską, ta informacja jest sprawdzana" - powiedział wojskowy, cytowany przez portal NV. 10:11 WAŻNE Policjanci zabezpieczają miejsce w Mołodyczu, gdzie w rejonie stawów Miłków na dużym obszarze rozrzucone są metalowe elementy nieznanego obiektu - poinformowała oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Jarosławiu asp. szt. Anna Długosz. Na razie nie ma potwierdzenia, że znalezisko ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. 10:09 W sześciu szkołach w powiecie biłgorajskim zawieszono zajęcia - poinformował rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Lublinie Artur Pawłowski. Dotyczy to szkół w trzech gminach powiatu biłgorajskiego. W gminie Obsza dotyczy to szkół w Obszy, Babicach i Zamchu, w gminie Łukowa - szkół w Łukowej oraz Chmielku, a w gminie Biszcza zajęcia odwołano w szkole w Góździe Lipińskim. 10:06 "W kancelarii premiera trwa narada pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Biorą w niej udział szefowie MON, MSWiA, minister-koordynator służb specjalnych oraz dowódcy Wojska Polskiego i szefowie służb" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Rozwiń 09:56 Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę został odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano. Rozwiń 09:51 "W związku z sytuacją Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło kolejne dwa Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratowniczy z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Pogranicza. Ich zadaniem jest wsparcia działań realizowanych przez służby mające na celu weryfikację zgłoszeń" - poinformowali terytorialsi. Zaapelowali do mieszkańców, aby w przypadku odnalezienia przedmiotów mogących być szczątkami obiektu, nie zbliżali się do nich, nie dotykali ich ani nie podejmowali prób ich przemieszczania. "O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - podkreślono. Rozwiń 09:45 WAŻNE "W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb" - poinformował premier Donald Tusk. Rozwiń 09:44 Nasz reporter Mateusz Półchłopek jest w Rudniku nad Sanem, gdzie rozmawia z panem Piotrem, który powiadomił służby o tym, co się stało. - Jeszcze z żoną nie wstaliśmy. Byliśmy w łóżku. O godzinie 6.33 usłyszeliśmy ryk jakby przelatującej rakiety i dosłownie w ciągu sekundy, dwóch sekund potężny wybuch. Natychmiast złapałem za telefon i zadzwoniłem na 112, żona w tym czasie wybiegła na taras. Widziała dym nad koronami drzew. Gdy ja się tam udałem, dym już się rozwiał. To samo widział mój syn, który mieszka obok - opowiadał pan Piotr. Mieszkaniec Rudnika nad Sanem: usłyszeliśmy ryk i potężny wybuch Źródło: TVN24 Uściślił, że chodziło o teren leśny, bo w miejscu, w którym mieszka kończą się już domy. - Odgłos przypominał bardziej silnik rakietowy, a nie drona, który daje dźwięk śmigłami. Pierwsza myśl była taka, że mogło to uderzyć w dom, bo obok mieszka syn i jest dom sąsiada - powiedział nasz rozmówca. Dodał, że bardzo szybko na miejsce przyjechały służby.- Po moim zgłoszeniu dostaliśmy alert RCB. Wcześniej nie mieliśmy żadnej informacji - zaznaczył. 09:40 Szyby zadrżały, cały dom aż zadrżał, i taki huk, jakby piorun strzelił - mówiła w TVN24 jedna z mieszkanek miejscowości Nowy Lipowiec. Przekazała, że do zdarzenia doszło około godziny 6.30. "Cały dom aż zadrżał". Relacja mieszkanki miejscowości Nowy Lipowiec Źródło: TVN24 09:32 Dwie szkoły podstawowe w Rudniku nad Sanem (Podkarpackie) odwołały w piątek zajęcia. Pozostałe trzy placówki w gminie pracują - poinformował zastępca burmistrza Dariusz Świta. Zajęcia odwołały szkoły podstawowe nr 2 i 3 w Rudniku nad Sanem. Lekcje odbywają się w szkole nr 1 w Rudniku oraz w placówkach w Kopkach i Przędzelu. Odwołanie zajęć to reakcja na zgłoszenia o możliwym upadku obiektu w rejonie Rudnika nad Sanem. Przed godziną 7 policja otrzymała kilkanaście takich zgłoszeń. Służby weryfikują te informacje. 09:26 Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wysłało kolejny alert w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Wojsko znów poderwało myśliwce. Dowiedz się więcej: Alert RCB: odwołano zagrożenie atakiem z powietrza 09:22 Niezidentyfikowany obiekt spadł w powiecie biłgorajskim na otwartej przestrzeni blisko lasu - przekazał starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. - Na szczęście z tych informacji, które ja posiadam, nikt nie ucierpiał - podkreślił. Szarlip powiedział, że niezidentyfikowany jeszcze obiekt spadł kilkaset metrów od zabudowań, na skraju miejscowości Nowy Lipowiec (gm. Księżpol). Był słyszany wybuch. - Jestem na miejscu, w tej chwili widzę dym, więc to się gdzieś tam jeszcze tli - dodał starosta. Podkreślił, że na miejscu pracują służby, które badają, co to za obiekt. 09:18 Kozak przekazał na konferencji prasowej, że na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia i jakie są skutki jego upadku. - Wiemy, że jest to obiekt latający i że upadł na polach w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - powiedział. Dodał, że obecnie teren jest zabezpieczony przez Straż Pożarną. - Na chwilę obecną zabezpieczamy teren przed dostępem osób trzecich. Ustalamy, czy nie ma zagrożenia dla miejscowej ludności oraz dla osób, które będą wykonywały czynności. I jak tylko będzie to ustalone, prokuratorzy wraz z Żandarmerią Wojskową wejdą na teren i będziemy zabezpieczać wszelkie ślady po upadku i po wybuchu tego obiektu - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 09:15 Prokuratura ma wiedzę i potwierdzenie "tylko o upadku jednego obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec" - przekazał prokurator Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Poinformował, że prokuratura weryfikuje informacje o możliwych innych obiektach. - Nie mamy informacji, aby doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu lub doszło do obrażeń u jakiejkolwiek osoby - mówił prokurator. Kozak: prokuratura podjęła działania w związku z upadkiem obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec Źródło: TVN24 Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry