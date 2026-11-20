Polska "Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej" Polski. Komunikat dowództwa, "obiekt cały czas płonie" Aleksandra Sapeta |

Dariusz Działo o możliwym naruszeniu przestrzeni powietrznej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mapy Google

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Artykuł aktualizowany

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nad ranem alert dla 20 powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego. Przed godziną 7 pojawił się nowy alert, dla obu województw. Z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze. Po godz. 7.30 alert został odwołany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: RCB odwołało alert o zagrożeniu z powietrza

Komunikat dowództwa

O godzinie 7.07 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o "podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne". W związku z tym do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza.

"Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu" - przekazało dowództwo i zaapelowało o stosowanie się do poleceń i komunikatów właściwych służb.

❗️ Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza.



Trwa weryfikacja, której celem jest… pic.twitter.com/JHheWr4gQx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 20, 2026 Rozwiń

Dowództwo o "możliwym upadku" obiektu

Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski na antenie TVN24 przekazał, że dzisiejszej nocy doszło do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. - Rzeczywiście możliwe, że doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Sprawdzamy to - przekazał.

- Dzisiaj po godzinie 6.30 mamy w zapisach naszych systemów radarowych, że mogło dojść do takiej sytuacji. Zbieramy informacje. Uruchomiony został naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy, który jest kierowany między innymi do powiatu biłgorajskiego, gdzie będzie sprawdzał teren, bo mamy zgłoszenia o możliwym upadku obiektu - jak dodał, zgłoszenie dotyczy miejscowości Chmielek.

- Nasze i sojusznicze samoloty całą noc były w powietrzu, obserwowały przestrzeń i były gotowe do reakcji - powiedział.

Dopytywany o jaką konkretnie miejscowość chodzi, wskazał, że to Chmielek blisko Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim [to 45 km od granicy - red.]. - Służby zostały poinformowane przez mieszkańców - dodał. Przestrzegał, aby nie zbliżać się do miejsca możliwego upadku obiektu.

Alarm z powietrza, syreny w Rzeszowie Źródło: Kontakt24 / Ewa

"Obiekt cały czas płonie"

Obiekt spadł na pola niedaleko lasu i zaczął płonąć. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców z okolicznych gospodarstw jak i dla obszarów leśnych - powiedział na antenie TVN24 Dariusz Działo z wydziału bezpieczeństwa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.

Poinformował, że obiekt spadł w miejscowości Lipowiec w gminie Księżpol w powiecie biłgorajskim. Na razie nie jest pewne czy to rakieta czy też dron.

Dojście do niego jest utrudnione, bo obiekt cały czas płonie. Teren został wygrodzony. Na miejscu jest staż pożarna - stwierdził Działo.

Dodał, że są też zgłoszenia od mieszkańców innych miejscowości.

- Na razie zgłoszenia nie są potwierdzone. Policja i straż pożarna prowadzą czynności poszukiwawcze - powiedział.

O godzinie 7.26 na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego odwołany został alert o zagrożeniu z powietrza.

Zawyły syreny

Na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego zawyły dziś syreny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy od naszych Czytelników filmy z Rzeszowa, Lublina i Puław.

Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej. Nagranie Źródło: Kontakt24

Działania prokuratury

W związku z możliwym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

"W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz" - poinformowała prokuratura.

⚖️ W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.).



Działania na miejscu realizuje… — Prokuratura Okręgowa w Lublinie (@Prok_Okreg_Lub) November 20, 2026 Rozwiń