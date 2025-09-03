Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Platforma zniknie". Co przyniesie polityczna jesień?

|
Tusk, Szłapka, Nowacka
Platforma Obywatelska połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska
Źródło: TVN24+
Jeszcze tej jesieni szyld Platformy Obywatelskiej zniknie z polskiej sceny politycznej. Partia połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska - ujawniliśmy w "Podcaście Politycznym" w TVN24+. Ma się to wydarzyć pod koniec października lub w połowie listopada. Wiadomo, kto będzie wiceprzewodniczącymi nowej partii.

"Podcast polityczny", program Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, można oglądać na żywo w TVN24+ w czasie transmisji oraz jako wideo na żądanie.

Jak się dowiedzieliśmy, Platforma Obywatelska zniknie. A dokładnie jej szyld jeszcze tej jesieni zniknie z polskiej polityki. Platforma Obywatelska łączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska, czyli z partiami Adama Szłapki - dzisiejszego rzecznika rządu i Barbary Nowackiej - ministry edukacji.

Ma to się wydarzyć pod koniec października lub w połowie listopada. Termin kongresu zjednoczeniowego nie jest jeszcze dokładnie ustalony.

Jest chęć, aby do połączenia doszło w okolicach 15 października, ale to zależy od sytuacji w rządzie. Na razie jednak nie pada żadna konkretna data.

Trwają jeszcze dyskusje, na jakich warunkach ma odbyć się ta konsolidacja, czyli jak formalnie ma się to odbyć - czy do nowej Platformy dołączą te dwie partie, czy będzie proces zjednoczeniowy, który zbuduje zupełnie nową formację polityczną. Kwestie subwencji jednakże raczej pchają ku temu pierwszemu rozwiązaniu.

Nowi wiceprzewodniczący nowej partii

Barbara Nowacka i Adam Szłapka zostaną wiceprzewodniczącymi nowej partii.

Ponadto do dogadania jest jeszcze nazwa tej partii. Ma mieć ona zupełnie nowy szyld - ani nie Platformy Obywatelskiej, ani nie Koalicji Obywatelskiej. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się nowa nazwa na polskiej scenie politycznej.

podcast
Szłapa i Nowacka będą wiceprzewodniczącymi nowej formacji
Źródło: TVN24+

Cel takiej zmiany? Odpowiedź na głosy, według których partia zestarzała się, jeśli chodzi o sposób myślenia o polityce. Nowy twór ma zmobilizować wyborców i pokazać, że to środowisko nadal jest "żywe".

Warto przypomnieć również, że do końca roku w Platformie Obywatelskiej zostaną przeprowadzone wewnętrzne wybory, które zakończą się wytypowaniem nowego przewodniczącego partii. Tu nie ma wątpliwości, że jeśli wystartuje w nich Donald Tusk - a z naszych rozmów wynika, że tak będzie - to je wygra.

Co z tego będą mieli?

Dla PO korzyści z tego zjednoczenia są oczywiste. Bo chociaż formalnie Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska od lat są związane z Platformą Obywatelską, ale proces zjednoczeniowy ostatecznie to przypieczętuje i otworzy przestrzeń do ewentualnie rozglądania się na boki - co dalej i czy kogoś by jeszcze nie wchłonąć?

Pytanie, jakie korzyści będą miały te dwie mniejsze partie. Dla Szłapki i Nowackiej kluczowa ma być sprawa tworzenia list wyborczych, ponieważ nie posiadają oni wielu posłów i senatorów, którzy kojarzą się obecnie z ich ugrupowaniami, chociaż współpracują oni w ramach Koalicji Obywatelskiej.

W kontekście tych nowości powstaje też pytanie, czy zniknięcie formacji - zwłaszcza Nowoczesnej, która miała silnie liberalny rys gospodarczy i światopoglądowy - nie otworzy przestrzeni dla jakiegoś nowego ugrupowania. Na razie jednak nie widać takiego ruchu.

Scenariusze dla Tuska

Co więcej, nie jest pewna, jaką polityczną przyszłość wybierze dla siebie Donald Tusk. Scenariuszy jest kilka. Jeden z nich zakłada, że za dwa lata będzie i szefem partii, i premierem, i kandydatem na szefa rządu. 

Ale w kuluarach mówi się też o opcji takiej: Tusk w pewnym momencie do 2027 roku zaproponuje kogoś innego na premiera - najpewniej Radosław Sikorskiego - i angażuje się w rolę lidera partii. Obecny szef MSZ może mieć w tym przypadku silne karty. Ma dobre wyniki w sondażach zaufania, zna się na polityce zagranicznej oraz dobrze radzi sobie z mediami społecznościowymi. Posiada również kontakty międzynarodowe.

Inny scenariusz również zakłada zmianę premiera do 2027 roku oraz że Tusk będzie wspierał ugrupowanie, ale z powrotem zajmie stanowisko w strukturach unijnych. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Arleta Zalewska, Konrad Piasecki, akr/akw

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskAdam SzłapkaBarbara NowackaKoalicja ObywatelskaPlatforma ObywatelskaNowoczesnaKoalicja 15 października
Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Konrad Piasecki
Konrad Piasecki
Dziennikarz TVN24
Czytaj także:
shutterstock_2588998133
Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI
Zdrowie
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Kujawsko-Pomorskie
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
METEO
imageTitle
Klasa Sabalenki. Wsparła kontuzjowaną rywalkę
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Minister o wprowadzeniu nowego podatku. "Determinacja jest duża"
BIZNES
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
WARSZAWA
imageTitle
Zagrał mimo choroby, i to jak. "Myślę, że po meczu jest martwy"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk wspomina znaną kreskówkę. I poleca ją posłom PiS
Polska
USA. Dron firmy Wing współpracującej z DoorDash dostarcza jedzenie w Charlotte
"Ludzie dzwonią do babci, myślą, że to jak UFO"
BIZNES
imageTitle
Przeleciał nad Lewandowskim w Spodku
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie
Świat
Tragiczny wypadek pod Toruniem
Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z ciężarówką. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Antywojenny protest w Izraelu (2 września 2025)
Jedno z największych wyzwań ludzkości. "Poniesiemy klęskę"
Kultura i styl
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka
Łódź
Adam Szłapka
Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?
Polska
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Wybierają Polskę na nowe miejsce do życia. Skokowy wzrost
BIZNES
W wypadku zginęli obaj kierowcy
Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców
Olsztyn
imageTitle
Djoković wygrał i zatańczył. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump dowiedział się "bardzo ciekawych" rzeczy o wojnie
Świat
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
METEO
imageTitle
Wróciła na boisko po walce z rakiem. "Cudownie jest poczuć się sobą"
EUROSPORT
Stryker Leonidas: nowoczesny, zwrotny i gotowy do misji.
W kilka sekund zestrzelił 49 dronów. Amerykanie przetestowali system Leonidas
Świat
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Koniec pięknej przygody Polaków w US Open
EUROSPORT
Policja w Chicago
Ośmiu zastrzelonych, ponad 40 rannych. Tragiczny długi weekend
Świat
Władimir Putin
Merz: Putin to zbrodniarz wojenny. Nie ma miejsca na ustępstwa
Świat
imageTitle
Znów niebezpiecznie. Protestujący wtargnęli na trasę
EUROSPORT
Burza
Uwaga na burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Świątek w grze o półfinał. Plan transmisji 11. dnia US Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica