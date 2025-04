Pomaska: Rafał Trzaskowski nie stawia żadnych warunków. Jest gotowy do debaty Źródło: TVN24

Wiemy, że pewne warunki są stawiane przez Karola Nawrockiego, ale Rafał Trzaskowski nie stawia żadnych warunków. Jest gotowy do debaty i na pewno czeka nas bardzo ciekawy piątek - powiedziała w "Kropce nad i" Agnieszka Pomaska (KO). Piotr Kaleta (PiS) ocenił, że Trzaskowskiemu zależy na debacie bardziej, "bo on nie ma skąd dobierać".

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek 11 kwietnia w Końskich (Świętokrzyskie). Kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości się zgodził, ale pod warunkami. Debatę są gotowe zorganizować TVN24, TVP, Polsat News i TV Republika.

Posłowie Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej i Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 ten pomysł. Pomaska ma nadzieję, że do debaty dojdzie. - Wiemy, że pewne warunki są stawiane przez Karola Nawrockiego, ale Rafał Trzaskowski nie stawia żadnych warunków. Jest gotowy do debaty i na pewno czeka nas bardzo ciekawy piątek - oceniła.

- Zresztą debatę w Końskich planowaliśmy jako sztab i Rafał Trzaskowski planował od początku kampanii wyborczej. Wiedzieliśmy, że w pewnym momencie tam się spotkamy. Nie wiedzieliśmy jeszcze z kim. Propozycja jest w stronę kandydata, który zajmuje obecnie drugie miejsce w sondażu i ma największą szansę, żeby być w drugiej turze - dodała.

Poseł PiS: bardziej Trzaskowskiemu zależy na tej debacie

Kaleta przypominał, że "pięć lat temu, kiedy Andrzej Duda prosił, czy też wyzywał Trzaskowskiego na spotkanie w Końskich, takiej odwagi nie było".

Ocenił też, że to "oczywiste, że Karol Nawrocki chce się spotkać z Rafałem Trzaskowskim". - Myślę, że w tej sytuacji, w tych układach sondażowych, to bardziej Rafałowi Trzaskowskiemu zależy na tej debacie niż odwrotnie. Bo on nie ma skąd dobierać (głosów poparcia - red.), musi szukać - dodał.

Na pytanie, skąd zamierza pozyskiwać głosy Nawrocki, poseł PiS wskazywał na elektorat kandydata Konfederacji Sławomira Metzena. - To jest jakby oczywiste, że to są te głosy, na które też liczymy w drugiej turze - przyznał, wymieniając też Grzegorza Brauna i Marka Jakubiaka. Jak mówił, partia liczy na wszystkie głosy, które są ulokowane po prawej stronie.

