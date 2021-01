"Pan Wawrzyk będzie zabezpieczony, PiS zadowolony"

Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać do samego głosowania - mówił w rozmowie z TVN24 Jan Maria Jackowski (PiS), pytany, czy wybrany na nowego rzecznika praw obywatelskich Piotr Wawrzyk ma szansę uzyskać poparcie dla swojej kandydatury w Senacie. Krzysztof Gawkowski (Lewica) stwierdził, że "jeżeli Senat go odrzuci, to pewnie PiS oskarży opozycję, że nie chce wspólnego rzecznika".