Pieniądze od spółki Srebrna "ostatnią deską ratunku"? Były skarbnik PiS odpowiada

Były skarbnik PiS: sprawa jest skomplikowana

Wskazywał, iż "problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość prowadziło prekampanię, to znaczy prowadziło kampanię w okresie, w którym nie powinno prowadzić". Mówił, że oprócz tego mieliśmy do czynienia z "parakampanią", czyli "wykorzystywaniem środków, które pochodzą od obywateli na cele absolutnie sprzeczne zarówno z Kodeksem wyborczym, jak i w ogóle z etyką, z moralnością".

Były skarbnik PiS: ta partia nie ma żadnego majątku

Był pytany, czy w sytuacji, gdyby PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u, to czy ta partia mogłaby być wsparta pieniędzmi ze spółki Srebrna, bliskiej partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o to, czy można byłoby opłacić wspomniane 15 milionów złotych długu PiS-u pieniędzmi z ewentualnej sprzedaży nieruchomości tej spółki, które posiada w centrum Warszawy.

- Nie, absolutnie nie. To jest niemożliwe (...). Bardzo często występowałem w sprawach sądowych z powództwa dotyczącego Jarosława Kaczyńskiego. I, powiedzmy, ja mogłem pomóc członkowi, działając w imieniu partii, w obsłudze prawnej. Ale jeżeli mu przysądzono do zapłacenia dwa czy trzy tysiące złotych, to on by musiał płacić ze swoich pieniędzy. Jest powiedziane - choćby jeden grosz ze środków partyjnych, poświęcony nie na cel statutowy partii, jest nie do przyjęcia - mówił.