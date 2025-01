"Należą się", "ani grosza", a może "wypłacić na konto powiernicze"? Politycy o pieniądzach dla PiS

Minister finansów nie powinien wypłacić PiS-owi ani grosza - oceniła w programie "Kawa na ławę" w TVN24 europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, odnosząc się do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Odmiennego zdania jest prezydencki minister Andrzej Dera, który twierdzi, że to tylko "czynność techniczna" i pieniądze powinny trafić do partii Kaczyńskiego. Wiceministra edukacji Joanna Mucha (Polska 2050) mówiła, że zaproponowałaby wypłatę środków "na konto powiernicze".

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę, że zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla PiS. PKW przyjęła wtedy sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, realizując decyzję nieuznawanej izby Sądu Najwyższego.

W przyjętej uchwale napisano, że jest ona "immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" - głosi treść paragrafu 2 uchwały.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej z kolei w odpowiedzi na pismo ministra finansów zwrócił się - jak poinformowano w czwartek na stronie PKW - z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie podstawy prawnej wniosku o wykładnię uchwały.

Dera: minister finansów ma wykonać czynność techniczną

Prezydencki minister Andrzej Dera, odnosząc się do tej sprawy w niedzielę w programie "Kawa na ławę", powiedział, że "minister jest zobowiązany wykonać uchwałę, która istnieje".

- PKW w punkcie pierwszym mówi: należą się pieniądze za rozliczenie kampanii Prawu i Sprawiedliwości. Minister finansów ma wykonać czynność techniczną, wypłacić te pieniądze. To nie jest kwestia interpretacji - dodał.

Mucha: zaproponowałabym wypłatę pieniędzy na konto powiernicze

Wiceministra edukacji Joanna Mucha (Polska 2050-Trzecia Droga) została zapytana, co powinien zrobić Domański, jeśli PKW w odpowiedzi zdecyduje o tym, że pieniądze PiS-owi należy wypłacić.

- Zaproponowałabym takie rozwiązanie, żeby wypłacić te pieniądze na konto powiernicze i żeby one były na tym koncie powierniczym do czasu rozstrzygnięcia kwestii statusu izby (Sądu Najwyższego - red.) - powiedziała.

Scheuring-Wielgus: minister finansów nie powinien wypłacić ani grosza

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus oceniła, że "ani grosza minister finansów nie powinien wypłacić Prawu i Sprawiedliwości".

- Dla mnie kluczowa jest uchwała PKW z końca sierpnia tego roku, gdzie na prawie 15 stronach są wymienione wszystkie przewiny Prawa i Sprawiedliwości i to, w jaki sposób kradło i wykorzystywało pieniądze publiczne do kampanii wyborczej - mówiła.

- Profesor Zoll, profesor Łętowska, profesor Safjan mówią jasno: nie ma podstaw do wypłacenia tych środków. Jeżeli by to ode mnie zależało, absolutnie się z tym zgadzam, ta uchwała (PKW - red.) jest wewnętrznie sprzeczna - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska).

Tomczyk: zgadzam się, że nie ma podstaw do wypłacenia środków PiS-owi TVN24

Bocheński: Domański nie ma podstawy prawnej

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński ocenił, że "minister Domański nie ma podstawy prawnej, żeby występować o wykładnię do PKW, a PKW nie ma podstawy prawnej, żeby dawać wykładnię".

- Organ państwowy czy organ administracyjny nie może dokonywać czynności bez podstawy prawnej, a pan Domański wystąpił, czyli wystąpił chyba jako osoba prywatna, a PKW nie może dać tej wykładni - dodał.

Bocheński: minister Domański nie ma podstawy prawnej, żeby występować o wykładnię do PKW TVN24

Wipler o "punkcie zaczepienia"

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler mówił, że mamy dwie sytuacje. - Jedna to tak zwany zryczałtowany zwrot za kampanię. To jest jeden mechanizm. Mechanizm polegający na tym, że jeżeli PKW mówi, że są nienależne, to sąd musi obalić tę tezę, żeby je wypłacić. Dopóki nie ma orzeczenia Sądu Najwyższego, to pieniędzy nie ma - powiedział.

- A druga sytuacja to jest subwencja dla partii politycznej. To jest mechanizm odwrotny. Jeżeli PKW odrzuci, to pieniądze nadal są wypłacane do momentu, gdy stanowiska PKW nie podtrzyma sąd. I tutaj w tej pierwszej sytuacji jest jakikolwiek punkt zaczepienia, żeby nie wypłacać pieniędzy. Tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości naszej partii nie wypłacił w latach 2018-2019 i my nadal jesteśmy w sądach i się o to sądzimy - dodał.

