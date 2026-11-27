WARTO WIEDZIEĆ Uchylony zakaz stołecznego ratusza, decyzja w sprawie Święczkowskiego, intensywne opady śniegu Oprac. Adam Styczek |

Rafał Trzaskowski o odwołaniu od decyzji o zakazie zgromadzenia przed TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Sąd uchylił zakaz ratusza w sprawie protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję stołecznego ratusza, który nie wyraził zgody na przedłużenie zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Orzeczenie ogłosiła sędzia Anna Izabela Bonkowska-Kubek.

- Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia - powiedziała sędzia.

Protest przed siedzibą TK ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami "Gazety Polskiej". Na miejscu ustawiono między innymi barierki i scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która całkowicie blokuje główny wjazd i wejście na teren TK.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Sąd dyscyplinarny zdecydował w sprawie Święczkowskiego

Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego zarządził wobec Bogdana Święczkowskiego przerwę w czynnościach służbowych na 12 miesięcy.

Decyzję skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił dawnych dygnitarzy przed prokuraturą, gdy tysiąc spraw zwykłych obywateli latami czekało w szafach" - skomentował na X. "Trybunał wraca do służby obywatelom" - dodał.

Szanujemy decyzje niezależnych instytucji, bo dokładnie na tym polega przywracanie praworządności. Sąd dyscyplinarny TK zawiesił Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy za bezprawne blokowanie sędziów wybranych przez Sejm.



Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił… — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 26, 2026 Rozwiń Źródło: X

Śnieżyca w Bielsku-Białej

W czwartek wieczorem w południowej Polsce występowały intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia przed nimi wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak podał portal bielskiedrogi.pl, śnieżyce doprowadziły do poważnych utrudnień w Bielsku-Białej.

Około godziny 18 śnieg zaczął mocniej sypać, a pojazdy zaczęły mieć problemy. Korki utworzyły się na najważniejszych ulicach miasta oraz na obwodnicy. Według lokalnej straży pożarnej mimo trudnych warunków atmosferycznych wypadków było niewiele.

Apel Trumpa do Putina

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że na szczycie w Chinach zwrócił się do przywódcy Rosji Władimira Putina, aby ten zaprzestał wszelkiej agresji w Europie. Powiedział też, że wierzy, iż jest duże prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia między Ukrainą a Rosją w celu zakończenia działań wojennych.

We wpisie Trump dodał, że w środę w Mar-a-Lago na Florydzie spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, któremu zrelacjonował swoje rozmowy z Władimirem Putinem w Chinach i z którym poruszył "wiele tematów".

Rośnie liczba ofiar wypadku w Egipcie

Egipskie władze poinformowały, że 31 osób zginęło, a 21 zostało rannych w wyniku pożaru, do którego doszło po przewróceniu się pojazdu przewożącego produkty ropopochodne nad tunelem w dzielnicy Al-Warraq w Gizie.

Według wstępnych szacunków spłonęło 27 pojazdów, w tym samochody osobowe i motocykle. Trwa ustalanie dokładnej liczby ofiar oraz rozmiaru zniszczeń. Prokuratura zarządziła pobranie próbek DNA od niezidentyfikowanych jeszcze ofiar, aby ustalić ich tożsamość.

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Ponad dwie trzecie pieniędzy, jakie Marcin Kierwiński zebrał na swoją kampanię do Sejmu trzy lata temu, wpłaciły osoby, które - wtedy lub później - pełniły funkcje w spółkach lub instytucjach publicznych nadzorowanych przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Kierwiński to sekretarz generalny tej partii i szef jej struktur w Warszawie. Współdecyduje, kogo partia wskaże na stanowiska w instytucjach państwowych i samorządowych. Wcześniej krytykował praktykę, gdy kampanie kandydatów PiS opłacały osoby, których kariera zawodowa zależy od polityków tej partii.

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