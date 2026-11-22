TO WARTO WIEDZIEĆ Działania służb po upadku rosyjskich obiektów w Polsce, spotkanie NATO, Trump o relacjach z Putinem Oprac. Mateusz Czajka |

To była rosyjska rakieta. Wydobyto "elementy napędowe" i "sterownicze" Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zabezpieczono pozostałości po rosyjskim pocisku

W piątek w trzech miejscowościach w województwie lubelskim i podkarpackim znaleziono trzy obiekty. Wiadomo już, że ten, którego części spadły w Nowym Lipowcu, był pociskiem manewrującym rosyjskiej produkcji. Do badań zabezpieczono silnik i elementy manewrujące. Część elektroniki uległa zniszczeniu, kiedy pocisk wybuchł w trakcie lotu.

Prokuratura dysponuje natomiast informacjami pozwalającymi odtworzyć w przybliżeniu tor lotu. Wiadomo też, że wyprodukowano go w ostatnim kwartale tego roku.

Miejsce wybuchu rakiety w Nowym Lipowcu Źródło zdjęcia: TVN24

Przedstawiciele państw NATO spotkają się w poniedziałek

W poniedziałek w kwaterze głównej NATO w Brukseli spotkają się przedstawiciele państw, które wchodzą w skład sojuszu. Tematem spotkania Rady Północnoatlantyckiej - najważniejszego organu decyzyjnego NATO - będzie kwestia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie obiekty, w czasie ataku na Ukrainę. Wspomniane obiekty spadły na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Polskę na spotkaniu w Brukseli będzie reprezentował wiceminister obrony Paweł Zalewski.

Donald Trump o dobrych relacjach z Putinem

W piątek na konferencji prasowej w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump powiedział, że Władimir Putin "jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą". W jego opinii jest duża szansa na porozumienie między tymi krajami. Trump wspomniał także, że łączą go "fantastyczne" relacje z Putinem, choć nie przesądza, czy ten jest przyjacielem USA. Co więcej, prezydent USA twierdzi, iż Putin powiedział mu, że gdyby w roku, kiedy zaatakowano Ukrainę, w Ameryce rządził właśnie Trump - do ataku by nie doszło.

Na konferencji prezydenta USA skonfrontowano z faktem, że Rosja przypuściła tuż po jego spotkaniu z prezydentem Rosji kolejny potężny atak na Ukrainę. Trump powiedział, że Putin bardzo chciałby zakończyć wojnę, ale jest to trudne. Głównym powodem ma być nienawiść między nim a prezydentem Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump o tym, co powiedział mu prywatnie Putin

Rosyjski statek zaatakowany za pomocą dronów

Rosyjski statek handlowy "Sparta II" został trafiony po ataku dronowym na wodach międzynarodowych w Zatoce Fińskiej. Załoga ewakuowała się z płonącego okrętu przy pomocy łodzi ratunkowych. Rzecznik prasowy fińskich sił zbrojnych Aki-Mauri Huhtinen poinformował na konferencji prasowej, że "prawdopodobnie" to Ukraina stoi za atakiem.

Na ten moment nie jest jasne, jaki był motyw ataku. "Sparta II" zmierzała do obwodu królewieckiego. Nie jest wykluczone, że wiozła tam sprzęt wojskowy.

Groził posłance, został zatrzymany

Policja z Wrocławia zatrzymała 42-letniego mężczyznę w związku z groźbami, jakie miał kierować pod adresem posłanki Koalicji Obywatelskiej Anny Sobolak. Groźby miał wysyłać na numer prywatny parlamentarzystki. Według policji w wysyłanych wiadomościach miały pojawiać się takie sformułowania jak: "Jesteś do odstrzału", "Jesteś skończona".

Mężczyzna usłyszał już zarzut. Objęto go także dozorem oraz zakazem zbliżania się do parlamentarzystki.

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Państwo ostrzegało przed giełdą kryptowalut, że działa bez wymaganego zezwolenia. Prokuratura badała legalność funkcjonowania tej giełdy. Trwało to kilka lat. W tym samym czasie ludzie tej samej giełdy szkolili policjantów, prokuratorów i urzędników skarbowych. Jak do tego mogło dojść, że państwo wysyła swoich funkcjonariuszy na szkolenia do ludzi z giełdy, przed którą to samo państwo ostrzega obywateli – docieka Bartosz Żurawicz. Pokazuje jednocześnie, że w tych szkoleniach nie uczestniczyli pojedynczy urzędnicy. Były ich setki.

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