Warto wiedzieć AfD wygrywa wybory, strzelanina w Bukownie, atak na rosyjską rafinerię Oprac. Filip Czekała |

Exit poll: AfD wygrywa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/Clemens Bilan

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1. AfD wygrywa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

W wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), uzyskując 38,1 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło SPD z wynikiem na poziomie 35,5 proc. W parlamencie w Schwerinie znajdzie się także Lewica (6,5 proc.) oraz Zieloni (5,6 proc.).

Liderka AfD Alice Weidel stwierdziła, że jej ugrupowanie jest "nową partią ludową", zastępując centroprawicowe CDU.

CDU kanclerza Friedricha Merza uzyskała 4,9 proc. głosów. Rezultat ten jest najgorszym w historii chadeków w wyborach w Niemczech. To także pierwszy przypadek w historii, gdy CDU nie znajdzie się w parlamencie niemieckiego kraju związkowego.

2. Strzelanina w Bukownie

Przy lasku znajdującym się w Bukownie (woj. małopolskie) znaleziono 36-letniego mężczyznę z raną postrzałową nogi, a kilka minut później 44-latka postrzelonego w rękę. Obydwaj zostali zabrani do szpitala. 44-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jego stan określany jest jako zagrażający życiu.

Zatrzymany został 52-letni mężczyzna, który może mieć związek ze sprawą. To także mieszkaniec Bukowna.

3. Atak dronów na Moskwę. Trafiona rafineria

W wyniku ukraińskiego ataku na Moskwę uszkodzona została rafineria. Zginęły dwie osoby.

Atak skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak napisał, ubiegłej nocy zaatakowany został "jeden z kluczowych rosyjskich zakładów przemysłu naftowego i centrum logistyczne agresora". Ocenił, że "generuje miliardy dolarów, które utrzymują rosyjską machinę wojenną".

4. 100 tysięcy dolarów za spotkanie z Karolem Nawrockim? Kancelaria odpowiada

Kancelaria prezydenta organizuje spotkania na których, po wpłaceniu pokaźnej sumy, można mieć nadzieję na spotkanie z Karolem Nawrockim - donoszą dziennikarze Radia ZET i Newsweeka. Wydarzenie organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. "Pakiet Platinum za 100 tys. dolarów to rozmowa jeden na jeden z prezydentem Polski, Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie, jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów" - czytamy.

- Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy - odpowiedział w TVN24 Błażej Poboży z kancelarii prezydenta.

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5. Ed Sheeran przeprasza za "błędy"

Raper Macklemore został wycofany z trasy koncertowej Eda Sheerana w USA, gdzie miał być jego supportem na łącznie dziesięciu koncertach. Zagrał na jedynie dwóch. Jak ogłosił, powodem, dla którego podjęto taką decyzję, było jego otwarte wsparcie Palestyny podczas jednego z nich.

W sobotę w Filadelfii odbył się pierwszy koncert Sheerana od wybuchu kontrowersji. Podczas występu muzyk zabrał głos w tej sprawie. - Popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów - zadeklarował.