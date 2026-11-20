Polska Trump spotkał się z Putinem i Xi, szczyt koalicji chętnych, pytania o prywatne kamizelki policjantów Oprac. Adam Styczek |

Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem, nazwał go "przyjacielem"

Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem podczas szczytu w Shenzhen. Prezydent USA wyraził nadzieję, że "wiele wspaniałych rzeczy" może wyniknąć z rozmów z rosyjskim dyktatorem. Doradca Kremla stwierdził, że Putin wyszedł z dyskusji w "doskonałym" humorze. Uwagę mediów zwrócił moment, gdy amerykański przywódca określił Putina mianem "przyjaciela".

- Prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać też sformułowaniami i językiem - powiedział premier Donald Tusk, komentując spotkanie Trumpa z Putinem. Szef rządu opublikował też wymowne zdjęcie z opisem: "Prawdziwa przyjaźń".

True friendship. pic.twitter.com/ukp5fPp6Rn — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

Szczyt koalicji chętnych

Premier Donald Tusk po spotkaniu koalicji chętnych w Berlinie stwierdził, że wszyscy zadeklarowali gotowość do niesienia pomocy Ukrainie, szczególnie w tych trudnych zimowych miesiącach.

Przekazał, że uczestnicy połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który przedstawił im swoje wrażenia po rozmowach z przywódcami Rosji i Chin - Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem.

Policja wyjaśni sprawę prywatnych kamizelek u funkcjonariuszy

Policjanci, którzy ruszyli w pościg, a następnie zastrzelili zamachowca w Krakowie, mieli prywatne kamizelki kuloodporne - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.

Przekazała, że policja sprawdzi między innymi, czy prywatne kamizelki miały odpowiednie atesty. Podkreśliła również, że za sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy przed rozpoczęciem służby odpowiada ich bezpośredni przełożony.

Kolejne zatrzymania w związku z aferą Zondacrypto

Sąd wyraził zgodę na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Aleksandry G., Eweliny W. i Jacka R. - poinformowała Prokuratura Krajowa. Osoby te są podejrzane w śledztwie dotyczącym Zondacrypto.

"Sąd uznał, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw oraz istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" - podano w komunikacie PK.

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Szymon Hołownia ambasadorem w Watykanie?

Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni na ambasadora Polski w Watykanie - podała w środę "Rzeczpospolita". Informację potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

- Moja rekomendacja może tylko zaszkodzić panu Szymonowi Hołowni, więc musi sam ustalić z prezydentem, czy będzie podpis na tym wniosku - komentował Donald Tusk.

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