Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Podpis prezydenta, zarzuty dla wykładowcy AWS, nieudana egzekucja w USA

|
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Andrzej Domański, minister finansów: ceny paliw na stacjach będą niższe w przyszłym tygodniu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o paliwach - w rezultacie władze zapowiadają znaczące obniżki cen benzyny. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości usłyszał zarzuty molestowania studentek. Kobieta skazana w USA na karę śmierci przeżyła próbę wykonania egzekucji. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć 2 października.

Karol Nawrocki podpisał ustawę o paliwach

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. O swojej decyzji poinformował w czwartek wieczorem w orędziu.

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapowiedział w TVN24, że w ciągu najbliższych godzin rząd doprowadzi do obniżenia cen paliw. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że niższe ceny mogą pojawić się na stacjach już w weekend, co potwierdził później Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Aktualnie czytasz: Podpis prezydenta, zarzuty dla wykładowcy AWS, nieudana egzekucja w USA
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Zarzuty dla profesora AWS

Jarosław Sz., były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, usłyszał zarzuty w związku ze sprawą molestowania studentek.

Śledczy zarzucają mu między innymi gwałt. O tym, jak wykładowca miał traktować studentki, młode kobiety opowiedziały TVN24+ ponad rok temu.

Nieudana egzekucja w USA

Christa Pike, skazana na karę śmierci trzy dekady temu za zamordowanie koleżanki ze szkoły, przeżyła podjętą przez władze Tennessee próbę wykonania egzekucji.

50-latka została przewieziona do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków, które miały spowodować śmierć - poinformował adwokat kobiety. Władze stanowe ogłosiły, że wykonywanie wszystkich egzekucji w Tennessee zostało zawieszone do końca roku.

Kontrowersyjne wydatki Trybunału Konstytucyjnego

Jak ustalił TVN24+, Trybunał Konstytucyjny Bogdana Święczkowskiego, w ramach świętowania 40-lecia tej instytucji, wydał ponad 11 tysięcy złotych na rejs po Wiśle.

Z uwagi na płatne wystąpienia zagranicznych gości, "usługę bankietową" i zakup mosiężnych medali, wydatki znacząco wzrosły. Eksperci mówią o "balu na Titanicu Święczkowskiego" i przypominają, że TK ma więcej powodów do zmartwień niż świętowania.

Gwałtowne protesty młodzieży we Francji

Francuscy studenci dołączyli do protestu uczniów liceów. Młodzież domaga się skrócenia planów lekcji, zmniejszenia liczebności klas i występuje przeciwko niedoborom nauczycieli.

Jak relacjonowały francuskie media, protesty przybrały gwałtowny i brutalny charakter. Radio RFI podało, że w czwartek rano około 30 kampusów uniwersyteckich było blokowanych między innymi w Paryżu, Strasburgu, Marsylii czy Lyonie.

Protesty młodzieży we Francji
Protesty młodzieży we Francji
Źródło zdjęcia: Tom Nicholson/Getty Images
Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjeCeny paliwPrzemoc wobec kobietTrybunał KonstytucyjnyFrancja
Czytaj także:
Marcin Romanowski
List żelazny "to nie jest powszechna sytuacja". "W dyskusji jedna rzecz umyka"
FAKTY PO FAKTACH
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Uwaga, gęste mgły. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
imageTitle
Znów zmiany? Przewidywany skład Polaków na mecz z Rumunią
EUROSPORT
Protest w Minneapolis
Władze USA pozwane przez rodzinę kobiety zabitej przez ICE
Świat
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezydent podpisał ustawę. Kaczyński komentuje
Polska
Sylwester Suszek podczas rozmowy z reporterami "Superwizjera"
Umarzali za rządów PiS i za rządów KO. Ujawniamy szczegóły
Jan Kunert
imageTitle
W Portugalii jest życie po Ronaldo. Nowa era rozpoczęta
EUROSPORT
imageTitle
Rumuni nie boją się "Lewego". Chcą wygrać mecz "zranionych drużyn"
EUROSPORT
Andrzej Domański
Spięcie na szczycie G20. Domański poprawił przedstawiciela Rosji
Świat
Most Południowy w Kijowie
Rosja zaatakowała dwukrotnie ruchliwy most w centrum Kijowa
Świat
Minister finansów Andrzej Domański
"I po co były te gierki, Panie Prezydencie?"
BIZNES
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Nowe funkcje WhatsAppa dla rodziców. Wiadomości pozostaną prywatne
BIZNES
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Kiedy rząd obniży ceny paliw? Padła konkretna data
BIZNES
imageTitle
Niewiadoma-Phinney znów z szansą na medal. Ruszają mistrzostwa Europy
EUROSPORT
Kropka nad i - Radosław Sikorski
Sikorski: to główna użyteczność Karola Nawrockiego
Kropka nad i
Szpital Powiatowy w Kozienicach
Furia pacjenta. Zaatakował pielęgniarkę, wywołał alarm bombowy
WARSZAWA
Kropka nad i - Radosław Sikorski
Benzyna po 5,19 zł? "Niech prezydent napisze reklamację do swojego patrona z USA"
BIZNES
imageTitle
Mistrz świata, jego rodak i sześciu Anglików. Ćwierćfinały w Shenzhen ustalone
EUROSPORT
beczki ropa shutterstock_2677910379
USA naciskają na Europę. Trwają rozmowy w sprawie rezerw ropy
BIZNES
Lodowiec Gries w Szwajcarii
Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców. Tempo topnienia zdumiewa naukowców
METEO
Donald Trump
Trump spytany o decyzję w sprawie bazy. "Mogłem ją już podjąć"
Świat
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Polska
imageTitle
Ważne zmiany zasad w rankingu WTA na nowy sezon
EUROSPORT
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Był karany 12 razy, to go nie powstrzymało. Wyższy wyrok dla drogowego recydywisty
WARSZAWA
Łukasz Gibała na wieczorze wyborczym
Łukasz Gibała pozwany w trybie wyborczym. "Absurdalny"
Kraków
Media społecznościowe
"Jesteśmy zazwyczaj ignorowani". Tak platformy reagują na dezinformację
BIZNES
imageTitle
Rosjanie wracają na dużą międzynarodową imprezę
EUROSPORT
W Słowenii w październiku dalej panuje letnia pogoda
Letni sezon nadal trwa. Turyści wciąż kąpią się w morzu
METEO
Tak jest - Ludwik Kotecki
Członek RPP: będziemy zmuszeni zaostrzyć politykę pieniężną
BIZNES
Donald Tusk
"Przemyślana strategia". Tusk o wetach Nawrockiego
Filip Czerwiński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica