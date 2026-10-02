Polska Podpis prezydenta, zarzuty dla wykładowcy AWS, nieudana egzekucja w USA Oprac. Adam Styczek |

Andrzej Domański, minister finansów: ceny paliw na stacjach będą niższe w przyszłym tygodniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Karol Nawrocki podpisał ustawę o paliwach

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. O swojej decyzji poinformował w czwartek wieczorem w orędziu.

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapowiedział w TVN24, że w ciągu najbliższych godzin rząd doprowadzi do obniżenia cen paliw. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że niższe ceny mogą pojawić się na stacjach już w weekend, co potwierdził później Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Zarzuty dla profesora AWS

Jarosław Sz., były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, usłyszał zarzuty w związku ze sprawą molestowania studentek.

Śledczy zarzucają mu między innymi gwałt. O tym, jak wykładowca miał traktować studentki, młode kobiety opowiedziały TVN24+ ponad rok temu.

Nieudana egzekucja w USA

Christa Pike, skazana na karę śmierci trzy dekady temu za zamordowanie koleżanki ze szkoły, przeżyła podjętą przez władze Tennessee próbę wykonania egzekucji.

50-latka została przewieziona do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków, które miały spowodować śmierć - poinformował adwokat kobiety. Władze stanowe ogłosiły, że wykonywanie wszystkich egzekucji w Tennessee zostało zawieszone do końca roku.

Kontrowersyjne wydatki Trybunału Konstytucyjnego

Jak ustalił TVN24+, Trybunał Konstytucyjny Bogdana Święczkowskiego, w ramach świętowania 40-lecia tej instytucji, wydał ponad 11 tysięcy złotych na rejs po Wiśle.

Z uwagi na płatne wystąpienia zagranicznych gości, "usługę bankietową" i zakup mosiężnych medali, wydatki znacząco wzrosły. Eksperci mówią o "balu na Titanicu Święczkowskiego" i przypominają, że TK ma więcej powodów do zmartwień niż świętowania.

Gwałtowne protesty młodzieży we Francji

Francuscy studenci dołączyli do protestu uczniów liceów. Młodzież domaga się skrócenia planów lekcji, zmniejszenia liczebności klas i występuje przeciwko niedoborom nauczycieli.

Jak relacjonowały francuskie media, protesty przybrały gwałtowny i brutalny charakter. Radio RFI podało, że w czwartek rano około 30 kampusów uniwersyteckich było blokowanych między innymi w Paryżu, Strasburgu, Marsylii czy Lyonie.

Protesty młodzieży we Francji Źródło zdjęcia: Tom Nicholson/Getty Images