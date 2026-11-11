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Nowe informacje po zamachu, spotkanie z Hegsethem, Tusk o "początku nowej ery"

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Miejsce zatrzymania sprawcy ataku w Krakowie
Waldemar Żurek podsumował najnowsze informacje o sprawcy. Są "dwie główne hipotezy" w śledztwie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
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Prokuratura ujawnia nowe informacje o śledztwie po zamachu w Krakowie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem i przekazał deklarację na temat bazy USA w Polsce. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK została opublikowana na stronach Monitora Polskiego. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w środę 11 listopada.

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

W Warszawie będą się dziś odbywały uroczystości państwowe przemarsze, biegi i imprezy kulturalne z okazji 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 14.30 na Rondzie Dmowskiego rozpocznie się marsz środowisk prawicowych. Wzdłuż jego trasy pojawią się betonowe bariery. Porządku będą pilnować warszawscy policjanci oraz funkcjonariusze skierowani do stolicy z innych województw. Tego dnia należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Więcej na ten temat na tvnwarszawa.pl >>>

W Krakowie obchody odbędą się w cieniu żałoby, która jeszcze dziś obowiązuje w mieście po zamachu. Z powodu tragicznych wydarzeń tegoroczne uroczystości odbędą się w skromniejszej formule. O godz. 12.00 odbędą się oficjalne obchody przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki. Ograniczony zostanie ceremoniał wojskowy. Nie będzie m.in. zmiany warty honorowej, apelu pamięci, salwy honorowej i defilady wojskowej na ul. Basztowej.

Z kolei w Szczecinie odbędzie się chrzest najnowszego polskiego promu o nazwie Bursztyn. W uroczystości, która odbędzie się o godzinie 11, weźmie udział premier Donald Tusk.

11 listopada mieszkańcy Poznania oprócz Święta Niepodległości celebrują też imieniny jednej z głównych ulic miasta - ul. Święty Marcin. W tym roku odbędą się przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa.

Nowe informacje po zamachu w Krakowie

Jeden z bohaterskich policjantów - starszy posterunkowy Artur Morański, który razem ze starszym posterunkowym Jakubem Kulikiem, powstrzymał sprawcę zamachu w Krakowie - został we wtorek przeniesiony ze szpitala miejskiego do wojskowego. W środę na przejść operację. O stanie funkcjonariuszy mówił też w "Faktach po Faktach" komendant główny policji. - Myślę, że ten proces dochodzenia do zdrowia jeszcze przed nimi tak naprawdę, bo zarówno fizycznie, jak i psychicznie to wszystko trzeba przerobić. Będziemy z nimi pracować. Są przy nich rodziny. To jest najważniejsze. Opiekujemy się (nimi) - poinformował Marek Boroń.

Naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej prokurator Eryk Stasielak przekazał, że śledczy uzyskali dane z komputera zamachowca. Skrajnie prawicowy ekstremizm i fascynacja zabójcami to "dwie główne hipotezy prowadzonego śledztwa", jeśli chodzi o zamach w Krakowie - mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca, który przeprowadził atak w Krakowie. Stwierdzono "szereg obrażeń postrzałowych" - poinformował szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej Eryk Stasielak.

Miejsce zatrzymania sprawcy ataku w Krakowie
Miejsce zatrzymania sprawcy ataku w Krakowie
Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

"Zielone światło" dla bazy USA w Polsce

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, po spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Petem Hegsethem, przekazał, że szef Pentagonu na pytanie o stałą amerykańską obecność w Polsce, odparł, że "wszystko idzie w dobrym kierunku".

- To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej obecności wojsk amerykańskich, dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział.

Tusk o "początku nowej ery"

Premier Donald Tusk zapowiedział, że po raz pierwszy od lat będzie miał okazję podjąć decyzję o publikacji uchwały Trybunału Konstytucyjnego.

Jeszcze tego samego dnia uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o zmianach w Regulaminie Trybunału została opublikowana na stronach Monitora Polskiego.

Zwrot w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego

Jak dowiedziała się dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, prezeska Izby Odpowiedzialności Zawodowej Maria Szczepaniec uznała zażalenie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, w związku z czym Sąd Najwyższy ponownie zajął się ich sprawą. Według informacji dziennikarki TVN24, zarządzenia Korwin-Piotrowskiej o odsunięciu Święczkowskiego i Sochańskiego zostały uchylone przez SN.

Informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie w obowiązkach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego - przekazała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska.

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Masowi zabójcy byli obecni w USA czy krajach zachodnich, ale w naszym u nas to zjawisko było nieznane. W sobotę w Krakowie zobaczyliśmy je po raz pierwszy. Czego dowiedzieliśmy się z tych wydarzeń o nas samych? I jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć? O to w "Istocie rzeczy" Tomasz Terlikowski pyta Tomasza Stawiszyńskiego, filozofa i felietonistę "Tygodnika Powszechnego" i dr. Pawła Moczydłowskiego, kryminologa i socjologa.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Zamach w KrakowieWładysław Kosiniak-KamyszPete HegsethDonald TuskTrybunał KonstytucyjnyAnna Korwin-PiotrowskaHiszpaniaNajważniejsze informacje
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