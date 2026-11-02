warto wiedzieć Sędzia o wejściu prezydenta do TK, katastrofa samolotu, udaremniony zamach w Moskwie

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska: prezydent natarł na mnie Źródło zdj. gł.: x.com/MaciejBerek

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1. Anna Korwin-Piotrowska o podstawie prawnej

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska tłumaczyła w niedzielnych "Faktach po Faktach" TVN24 podstawy prawne zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz uzasadniała przejęcie kierowania Trybunałem.

Opisała również szczegółowo, jak wyglądało jej spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i jego wejście do TK. - Wyszliśmy na spotkanie z prezydentem. Stanęłam jako pierwsza, żeby się przywitać z panem prezydentem - relacjonowała. Jak mówiła, widziała, że Nawrocki się nie zatrzymuje i głośno oznajmia "Idzie prezydent". - Prezydent natarł na mnie, ale mam wrażenie, że przynajmniej na ułamek sekundy się zatrzymał. Nie pokonał od razu bariery, którą stworzyliśmy, na której czele stanęłam - dodała.

Według sędzi wraz z prezydentem do budynku weszło "kilkadziesiąt osób". - Wtargnęła gromada osób, co do których nawet nie wiedzieliśmy, kim są - mówiła.

OGLĄDAJ: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska: prezydent nie ma prawa wejść wszędzie i zawsze Zobacz cały materiał

2. Udaremniony zamach w Moskwie

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała nastolatka, który miał planować zamach terrorystyczny w kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno na południu Moskwy. To jedna z popularniejszych atrakcji stolicy Rosji i miejsce organizacji wystaw, koncertów oraz festiwali.

Według służb, informacje o zagrożeniu przekazali Rosjanom Amerykanie.

3. Katastrofa samolotu na Florydzie

Samolot typu Learjet 60 z dziewięcioma osobami na pokładzie rozbił się w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Sekretarz transportu USA Sean Duffy poinformował, że nikt nie przeżył.

W chwili katastrofy w okolicy występowały burze, choć na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do wypadku - podało CNN.

4. Wybory prezydenckie w Bułgarii

Sondaże exit poll z wyborów prezydenckich w Bułgarii dają zwycięstwo Ilianie Jotowej, która dotychczas pełniła obowiązki głowy państwa. Jest z tej samej opcji politycznej co rząd.

Jej przeciwnikiem w II turze był Andrej Giurow, wspierany przez opozycję ekonomista, były wiceprezes banku centralnego i premier rządu tymczasowego na początku 2026 roku.

5. Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej

Przy jednym z warszawskich cmentarzy funkcjonariusze zatrzymali męża Danuty Holeckiej. Policja przekazała, że przyczyną interwencji "było naruszenie przepisów ruchu drogowego".

"Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych" - poinformowano. Głos zabrała też rzeczniczka prasowa MSWiA.

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Magdalena Cielecka często określana jest w świecie kultury mianem ikony. Jak przyznała w rozmowie z Piotrem Jaconiem w "Bez polityki", sama nie utożsamia się z tym określeniem. Traktuje je raczej jako pewnego rodzaju zwieńczenie, ale nie zamierza jeszcze zwalniać tempa. - Ja jeszcze chciałabym troszkę porządzić się w tej rzeczywistości - podkreśliła.

Aktorka mówiła też o zawodowych wyzwaniach i pracy nad serialem "Zmora".

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