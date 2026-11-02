Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
warto wiedzieć

Sędzia o wejściu prezydenta do TK, katastrofa samolotu, udaremniony zamach w Moskwie

Karol Nawrocki
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska: prezydent natarł na mnie
Źródło zdj. gł.: x.com/MaciejBerek
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opowiedziała w TVN24, jak wyglądało wejście prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. W katastrofie samolotu na Florydzie zginęło dziewięć osób. Rosyjskie służby zatrzymały nastolatka, który miał planować zamach w Moskwie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 2 listopada 2026 roku.

1. Anna Korwin-Piotrowska o podstawie prawnej

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska tłumaczyła w niedzielnych "Faktach po Faktach" TVN24 podstawy prawne zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz uzasadniała przejęcie kierowania Trybunałem.

Opisała również szczegółowo, jak wyglądało jej spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i jego wejście do TK. - Wyszliśmy na spotkanie z prezydentem. Stanęłam jako pierwsza, żeby się przywitać z panem prezydentem - relacjonowała. Jak mówiła, widziała, że Nawrocki się nie zatrzymuje i głośno oznajmia "Idzie prezydent". - Prezydent natarł na mnie, ale mam wrażenie, że przynajmniej na ułamek sekundy się zatrzymał. Nie pokonał od razu bariery, którą stworzyliśmy, na której czele stanęłam - dodała.

Według sędzi wraz z prezydentem do budynku weszło "kilkadziesiąt osób". - Wtargnęła gromada osób, co do których nawet nie wiedzieliśmy, kim są - mówiła.

OGLĄDAJ: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska: prezydent nie ma prawa wejść wszędzie i zawsze
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

2. Udaremniony zamach w Moskwie

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała nastolatka, który miał planować zamach terrorystyczny w kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno na południu Moskwy. To jedna z popularniejszych atrakcji stolicy Rosji i miejsce organizacji wystaw, koncertów oraz festiwali.

Według służb, informacje o zagrożeniu przekazali Rosjanom Amerykanie.

3. Katastrofa samolotu na Florydzie

Samolot typu Learjet 60 z dziewięcioma osobami na pokładzie rozbił się w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Sekretarz transportu USA Sean Duffy poinformował, że nikt nie przeżył.

W chwili katastrofy w okolicy występowały burze, choć na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do wypadku - podało CNN.

4. Wybory prezydenckie w Bułgarii

Sondaże exit poll z wyborów prezydenckich w Bułgarii dają zwycięstwo Ilianie Jotowej, która dotychczas pełniła obowiązki głowy państwa. Jest z tej samej opcji politycznej co rząd.

Jej przeciwnikiem w II turze był Andrej Giurow, wspierany przez opozycję ekonomista, były wiceprezes banku centralnego i premier rządu tymczasowego na początku 2026 roku.

5. Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej

Przy jednym z warszawskich cmentarzy funkcjonariusze zatrzymali męża Danuty Holeckiej. Policja przekazała, że przyczyną interwencji "było naruszenie przepisów ruchu drogowego".

"Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych" - poinformowano. Głos zabrała też rzeczniczka prasowa MSWiA.

ZOBACZ W TVN24+

Magdalena Cielecka często określana jest w świecie kultury mianem ikony. Jak przyznała w rozmowie z Piotrem Jaconiem w "Bez polityki", sama nie utożsamia się z tym określeniem. Traktuje je raczej jako pewnego rodzaju zwieńczenie, ale nie zamierza jeszcze zwalniać tempa. - Ja jeszcze chciałabym troszkę porządzić się w tej rzeczywistości - podkreśliła.

Aktorka mówiła też o zawodowych wyzwaniach i pracy nad serialem "Zmora".

Całą rozmowę zobaczysz w TVN24+>>>

Źródło: PAP, Reuters, TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjeTrybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiMoskwaRosjaBułgariaFlorydaUSA
Czytaj także:
imageTitle
54-letni Kasai znów zadziwił. Postraszył najlepszych
EUROSPORT
34 min
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Zmęczenie, brak libido, rozdrażnienie. Kiedy mężczyzna powinien się zbadać?
Wywiad medyczny
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
BIZNES
Rosyjscy żołnierze
Rekordowe straty Rosjan. Zełenski pokazał dane
Świat
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
Głosowanie na Alasce
Kolejna "porażka" Trumpa w przededniu wyborów. Chodzi o zatwierdzenie wyniku na Alasce
Świat
imageTitle
Niesamowity finisz. Polak wyszarpał podium
EUROSPORT
imageTitle
Włosi świętują. Oto najmłodszy mistrz w historii Formuły 1
EUROSPORT
Ryanair
Pożar na pokładzie samolotu. Zapalił się powerbank
Świat
Hakerzy
Ukraińcy otrzymali niepokojące alerty. Wojsko wyjaśnia przyczynę
Świat
Moment katastrofy samolotu na Florydzie
"Wyglądało to jak spadająca rakieta". Później "potężna eksplozja"
Świat
Granica Białorusi z Łotwą
Naruszenie przestrzeni powietrznej Łotwy. Armia wystrzeliła dron przechwytujący
Świat
imageTitle
Piękne bramki ozdobiły hit Serie A
EUROSPORT
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
"W pierwszej chwili myślałem, że się przesłyszałem". Co się wydarzyło przed TK
W kuluarach
Iliana Jotowa wygrała II turę wyborów prezydenckich w Bułgarii
Exit poll: Bułgaria wybrała prezydentkę
Świat
imageTitle
Świątek zmienia plan przygotowań. Reprezentacja Polski osłabiona
EUROSPORT
imageTitle
Najmłodszy w historii. Rekord Bundesligi wyrównany
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Wyjaśnienie policji i głos z MSWiA
WARSZAWA
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Trzy dni w pigułce. Wszystko, co musisz wiedzieć o TK
Polska
59 min
pc
Czy miliarder może być ofiarą? Finał konfliktu o arcydzieła
Rosyjski oligarcha i szwajcarski marszand
Anna Korwin-Piotrowska
"Wtargnęła gromada osób". Budynek TK był sprawdzany przez służby
Fakty po Faktach
imageTitle
14 lat i koniec. Arsenal się doczekał
Najnowsze
Kordon policji przed Trybunałem Konstytucyjnym (31.10.2026)
Prawniczy węzeł gordyjski. Opinie ekspertów o zamieszaniu wokół TK
Polska
imageTitle
Debiut w maratonie i od razu spektakularne zwycięstwo
EUROSPORT
Jesień, pochmurno, ponuro
Polska pod szarą zasłoną. Kiedy chmury nam odpuszczą?
METEO
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Byli prezesi Trybunału reagują. Jest też drugi list
Polska
imageTitle
Piłkarze Realu rozpędzeni po El Clasico. Popis do przerwy
EUROSPORT
imageTitle
Lazio wykorzystało potknięcie Interu. Niełatwe zwycięstwo
EUROSPORT
imageTitle
Kibic potrzebował pilnej pomocy. Reprezentant Polski "zaalarmował sędziego"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Kancelaria prezydenta chce zawiadomić prokuraturę. "Naruszenie nietykalności"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica