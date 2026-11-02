Sędzia o wejściu prezydenta do TK, katastrofa samolotu, udaremniony zamach w Moskwie
1. Anna Korwin-Piotrowska o podstawie prawnej
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska tłumaczyła w niedzielnych "Faktach po Faktach" TVN24 podstawy prawne zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz uzasadniała przejęcie kierowania Trybunałem.
Opisała również szczegółowo, jak wyglądało jej spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i jego wejście do TK. - Wyszliśmy na spotkanie z prezydentem. Stanęłam jako pierwsza, żeby się przywitać z panem prezydentem - relacjonowała. Jak mówiła, widziała, że Nawrocki się nie zatrzymuje i głośno oznajmia "Idzie prezydent". - Prezydent natarł na mnie, ale mam wrażenie, że przynajmniej na ułamek sekundy się zatrzymał. Nie pokonał od razu bariery, którą stworzyliśmy, na której czele stanęłam - dodała.
Według sędzi wraz z prezydentem do budynku weszło "kilkadziesiąt osób". - Wtargnęła gromada osób, co do których nawet nie wiedzieliśmy, kim są - mówiła.
2. Udaremniony zamach w Moskwie
Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała nastolatka, który miał planować zamach terrorystyczny w kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno na południu Moskwy. To jedna z popularniejszych atrakcji stolicy Rosji i miejsce organizacji wystaw, koncertów oraz festiwali.
Według służb, informacje o zagrożeniu przekazali Rosjanom Amerykanie.
3. Katastrofa samolotu na Florydzie
Samolot typu Learjet 60 z dziewięcioma osobami na pokładzie rozbił się w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Sekretarz transportu USA Sean Duffy poinformował, że nikt nie przeżył.
W chwili katastrofy w okolicy występowały burze, choć na razie nie wiadomo, czy przyczyniły się do wypadku - podało CNN.
4. Wybory prezydenckie w Bułgarii
Sondaże exit poll z wyborów prezydenckich w Bułgarii dają zwycięstwo Ilianie Jotowej, która dotychczas pełniła obowiązki głowy państwa. Jest z tej samej opcji politycznej co rząd.
Jej przeciwnikiem w II turze był Andrej Giurow, wspierany przez opozycję ekonomista, były wiceprezes banku centralnego i premier rządu tymczasowego na początku 2026 roku.
5. Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej
Przy jednym z warszawskich cmentarzy funkcjonariusze zatrzymali męża Danuty Holeckiej. Policja przekazała, że przyczyną interwencji "było naruszenie przepisów ruchu drogowego".
"Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych" - poinformowano. Głos zabrała też rzeczniczka prasowa MSWiA.
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Magdalena Cielecka często określana jest w świecie kultury mianem ikony. Jak przyznała w rozmowie z Piotrem Jaconiem w "Bez polityki", sama nie utożsamia się z tym określeniem. Traktuje je raczej jako pewnego rodzaju zwieńczenie, ale nie zamierza jeszcze zwalniać tempa. - Ja jeszcze chciałabym troszkę porządzić się w tej rzeczywistości - podkreśliła.
Aktorka mówiła też o zawodowych wyzwaniach i pracy nad serialem "Zmora".
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